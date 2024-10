IBM tem vendas abaixo do esperado e ações caem mais de 4% no pré-mercado

A IBM relatou vendas abaixo do esperado, mostrando que continua na luta contra a desaceleração na demanda por consultoria.

As vendas do terceiro trimestre aumentaram 1%, para US$ 15 bilhões, ligeiramente abaixo da estimativa média dos analistas. Só o ramo da consultoria de negócios foi responsável por US$ 5,15 bilhões em receita. As ações caíam 4,2% no pré-mercado desta quinta-feira.

Os clientes desse segmento não estão expandindo os orçamentos para esse tipo de serviço e alguns projetos de IA generativa estão chegando à empresa via consultoria tradicional, disse o diretor financeiro Jim Kavanaugh em uma entrevista divulgada pela Bloomberg.

Segundo o executivo, os clientes estão optando por gastar com cautela devido à incerteza do ambiente econômico, como taxas de juros ainda elevadas e tensões geopolíticas.

As vendas de software do terceiro trimestre aumentaram 9,7%, para US$ 6,5 bilhões, acima da estimativa média dos analistas de US$ 6,4 bilhões. O crescimento da Red Hat, um negócio que a IBM adquiriu há cinco anos, saltou para 14%.

A receita com infraestrutura de tecnologia caiu 7%, para US$ 3,04 bilhões, um declínio mais acentuado do que o esperado.

IBM se transformando

As expectativas eram altas para a IBM em direção aos lucros: as ações da empresa subiram para um recorde histórico no início deste mês devido ao entusiasmo sobre a unidade de software da Big Blue.

Nos últimos anos, a IBM trabalhou para se transformar de uma empresa de computadores convencional para uma focada em software e serviços com potencial de alto crescimento.

A IBM também foi ao mercado. Fez uma proposta de compra pela Hashicorp (de software) em abril e comprou a Apptio (que gerencia negócios de tecnologia com softwares) no ano passado por US$ 4,6 bilhões.

As reservas para consultoria e software de IA ultrapassaram US$ 3 bilhões desde meados de 2023. Isso é um aumento em relação aos US$ 2 bilhões divulgados durante o último relatório de lucros trimestrais em julho. Cerca de 80% das reservas vêm de consultoria, com o restante de software.