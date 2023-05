Controladores da Alpargatas (ALPA4) fazem oferta de até 32 milhões de ações

A Alpargatas (ALPA4) anunciou em fato relevante nesta segunda-feira, 22, que recebeu uma oferta pública de aquisição voluntária de 32 milhões de ações dos controladores da companhia, Cambuhy Alpa Holding Ltda. e do Alpa Fundo de Investimento em Ações. Os controladores fizeram a oferta por meio da MS Alpa Participações Ltda.

A oferta não envolve atuação direta da companhia ou de seus executivos. Entre as condições principais estão a ofertante se dispõe a adquirir até 32 milhões de ações preferenciais de emissão da companhia, atualmente em circulação, pelo preço de R$ 10,50 por ação.

O valor refere-se um prêmio de aproximadamente de 17,2% do preço de fechamento das ações em 19 de maio de 2023, última sexta-feira. A oferta permanecerá válida pelo prazo de 30 dias.

Os controladores informaram que tiveram as aprovações necessárias para lançamento da oferta, inclusive perante a B3. Mas por se tratar de uma oferta pública voluntária para aquisição de ações, a oferta não está sujeita a registro perante a CVM. Além disso, a oferta não implicará o cancelamento do registro da companhia como emissora da categoria “A”, a sua conversão para a categoria “B” ou a saída do segmento de listagem Nível 1.

Objetivo da Opa

A oferta tem como objetivo viabilizar o aumento da participação societária do Grupo MS com relação às ações preferenciais de emissão da Alpargatas. A MS Alpa é controlada por Cambuhy Alpa Holding (22,7% do capital total) e por Alpa Fundo de Investimento em Ações (4,9%).