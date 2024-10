Região Centro-Sul terá tempestades nesta quinta e Inmet emite alerta de grande perigo; veja previsão

As regiões Sul, Sudeste e Cento-Oeste do país enfrentarão tempestades nesta quinta-feira, alertou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As chuvas são consequência da atuação de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico. Segundo o MetSul Meteorologia, o ciclone pode causar ventos fortes e tempestades severas com potencial de danos até sexta-feira.

Veja os alertas do Inmet

Segundo o Inmet, 14 estados serão atingidos por chuvas intensas ou tempestades nesta quinta-feira: Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins, além do Distrito Federal.

Destes, cinco têm bandeiras laranja ("perigo") ou vermelha ("grande perigo"): Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

O aviso indica com chuvas de 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/h. Áreas vermelhas têm grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

O que é ciclone extratropical

Este tipo de fenômeno é gerado por um grande contraste térmico entre massas de ar, resultando em uma área de baixa pressão que favorece a formação de nuvens carregadas, trazendo chuvas intensas e rajadas de vento superiores a 100 km/h no centro.

Embora ciclones extratropicais sejam comuns na região entre Argentina, Uruguai e Brasil, principalmente no inverno, eles também podem ocorrer na primavera devido ao encontro de massas de ar quente e frio.

O impacto deste ciclone será agravado pela proximidade com a costa e pela queda acentuada da pressão atmosférica em seu centro, aumentando os riscos. A pior instabilidade deve ocorrer entre quarta e sexta-feira, quando o ciclone se consolidará e se intensificará, afirma o MetSul.