Ibovespa agora: bolsa cai quase 2% em repercussão ao comunicado do Fed

Após uma véspera agitada por decisões monetárias, o Ibovespa desta quinta-feira, 21, abre em baixa. Assim como no restante do globo, a bolsa brasileira recua em meio à cautela dos investidores com os juros nos Estados Unidos.

Em linha com o que era esperado, o Federal Reserve (Fed, banco central americano) manteve o intervalo da taxa de juros entre 5,25% e 5,5%. Apesar disso, o que levantou preocupações no mercado global foi a sinalização de que uma nova alta de juros pode ocorrer ainda este ano.

“A manutenção era uma pausa que o Fed resolveu adicionar novamente ao ciclo de alta de juros. Mas o mercado esperava, de certa forma, que fosse uma comunicação que deixasse a porta fechada para novas elevações de juros - o que Jerome Powell não fez”, pontua Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME).

Leia mais:

Diante dessa incerteza, as principais bolsas operam nesta quinta no vermelho. A Euro Stoxx cai 1,38%; a FTSE, na Inglaterra, recua 0,16%; o DAX, da Alemanha, perde 1,23%; e o CAC, na França, tem uma queda de 1,47%.

Ibovespa agora

IBOV: -1,79%, aos 116.510 pontos.

Outra decisão monetária da Super Quarta foi do Banco Central brasileiro. Após o encerramento do pregão, em unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) confirmou a redução de 0,5 ponto percentual da taxa Selic para 12,75%.

“Pelo o que entendemos do comunicado do Copom, é mais claro agora com esse cenário-base que o BC deve continuar cortando Selic em meio ponto percentual. Então estamos projetando para o final deste ano uma taxa ao redor de 11,75%”, afirma Luccas Fiorelli, sócio da HCI Invest.

Por fim, esta quinta-feira tem se mostrado misto para as commodities. O petróleo Brent sobe 0,50% e o WTI, 0,77%. Já o minério de ferro, na bolsa de Dalian, caiu 1,90%, a 854 iuanes (aproximadamente US$ 116,90).

Dólar hoje

O dólar hoje abriu em alta. Nesta quinta-feira, a moeda americana sobe 0,93% a R$ 4,925, com investidores avessos ao risco após o comunicado do Fed. Na última quarta, o dólar fechou em alta de 0,15%, cotado a R$ 4,880.

Maiores altas do Ibovespa

CSN Mineração ( CMIN3 ) : +1,47%

Vibra ( VBBR3 ) : +1,24%

Klabin (KLBN11) : +0,81%

Maiores quedas do Ibovespa

Minerva ( MRVE3 ) : -4,71%

Grupo Soma ( SOMA3 ) : - 2,90%

Alpargatas (ALPA4) : - 1,38%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.