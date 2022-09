Ibovespa hoje: Bolsa tem leve queda à espera de Fed e Copom

O Ibovespa recua desta quarta-feira, 21, enquanto investidores seguem à espera das decisões de juros no Brasil e Estados Unidos. Apesar da queda do mercado brasileiro, o ambiente é ligeiramente positivo em Nova York, onde as bolsas recuperam parte das perdas da véspera. Mas tudo pode mudar nesta tarde. com possível aumento da volatilidade a partir do anúncio do Federal Reserve (Fed), às 15h.

Ibovespa: - 0,51%, 111.939 pontos

- 0,51%, 111.939 pontos S&P 500 (EUA): + 0,51%

Nasdaq (EUA): + 0,49%

A expectativa é de que o Fed faça mais uma alta de 0,75 ponto percentual -- a terceira consecutiva --, levando o juro americano para o intervalo entre 3% e 3,25%. Uma alta mais agressiva, de 1 ponto percentual, é precificada com menos de 20% de chance.

Além da decisão, investidores aguardam o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, às 15h30. O tom que será utilizado pode ter papel crucial sobre o que esperar para a próxima decisão, em novembro. Uma quarta alta de 0,75 p.p. é precificada hoje como o cenário mais provável.

"Sua fala deve seguir na mesma linha do que foi dito no simpósio de Jackson Hole, com foco no combate à inflação. Isso deve manter a precificação da curvar de juros de um novo aumento de 0,75 p.p. em novembro", disse em nota Sávio Barbosa, economista-chefe da Kínitro Capital.

A projeção do mercado, nesta manhã, é de que o juro americano termine o ano entre 4,25% e 4,50%, podendo ir até 4,75% ou mesmo 5% no início de 2023.

No Brasil, há grandes esperanças da decisão de hoje marcar o fim do ciclo de alta de juros, com manutenção da Selic em 13,75%. O mercado, no entanto, não descarta a possibilidade de mais um "ajuste final", com a Selic subindo para 14%.