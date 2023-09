Ibovespa agora: bolsa abre em alta em dia de Super Quarta

O Ibovespa desta quarta-feira, 20, iniciou o pregão em leve alta. No dia da chamada Super Quarta, investidores estão em expectativa com as decisões monetárias nos Estados Unidos e no Brasil.

“O mercado ainda tem dúvidas a respeito do que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) vai fazer, embora a maioria das apostas seja de manutenção da taxa de juros”, comenta Cristiane Quartaroli, economista do Banco Ourinvest.

Isso porque nos EUA o cenário tem se mostrado incerto. Entre os especialistas, ainda há grande divisão sobre a necessidade de uma nova elevação em novembro. A tese de que uma política ainda mais dura seria necessária para conter a inflação vem ganhando força nas últimas semanas, com a valorização do barril de petróleo por corte de oferta.

No Brasil, as perspectivas são mais estáveis: o consenso de mercado é de que a taxa básica de juros brasileira recue. “A curva futura da B3 mostra 95% apostando no corte de 0,50 pontos percentuais, passando a Selic de 13,25 para 12,75%”, frisa Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX.

Ibovespa agora

IBOV: +0,36%, aos 118.273 pontos.

Vale lembrar que as decisões dos comitês monetários dos EUA e do Brasil serão anunciadas, respectivamente, a partir das 15h e das 18h. Até lá, Riauba destaca que o mercado irá procurar “brechas” que demonstrem as direções que serão tomadas pelas autoridades.

Apesar disso, contribuiu para o ambiente de apetite a riscos os números de Reino Unido, que indicam um provável fim de ciclo de aperto monetário no panorama mundial. Na Europa, os principais índices operam em alta.

"A inflação no Reino Unido veio abaixo das projeções, então precificação de manutenção da taxa de juros por lá aumentou. São sinais de um eventual final do ciclo de aperto monetário no mundo", pontua Pedro Canto, analista CNPI da CM Capital.

Em relação às empresas listadas na B3, praticamente todos os setores operam em alta. O destaque negativo da abertura fica com as petroleiras, que podem ser afetadas pela baixa da commodity no mercado internacional. O petróleo Brent cai 0,57% e o WTI, 0,50%.

Por fim, a partir de hoje os investidores passarão a negociar as ações do Grupo Casas Bahias por meio do ticker "BHIA3". A mudança ocorre após a empresa ter mudado de nome, abandonando o "Via".

Dólar hoje

O dólar hoje abriu em queda. Nesta Super Quarta, a moeda americana cai 0,36% a R$ 4,854, com mercado voltado para decisões do Fed e Bacen. Na última segunda, o dólar fechou em alta de 0,35%, cotado a R$ 4,872.

Maiores altas do Ibovespa

Azul ( AZUL4 ) : +11,47%

Gol ( GOLL4 ) : +9,81%

Casas Bahia (BHIA3) : +5,74%

Maiores quedas do Ibovespa

Braskem ( BRKM5 ) : - 2,90%

Assaí ( ASAI3 ) : - 1,38%

Grupo Soma (SOMA3) : -0,91%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.