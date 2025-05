Ibovespa abre próximo da estabilidade; dólar é cotado a R$ 5,65

O Ibovespa abriu próximo da estabilidade nesta terça-feira, 20. Às 10h10, operava com leve alta de 0,11%, a 139.785,55 pontos.

O dólar, às 10h04, operava próximo da estabilidade, com alta de 0,07%, cotado a R$ 5,6568.

Na segunda-feira, 19, o índice fechou com alta de 0,32%, aos 139.636 pontos, renovando o recorde de fechamento

Ibovespa hoje

IBOV : +0,11%, a 139.785,55 pontos

: +0,11%, a 139.785,55 pontos Dólar hoje: R$ 5,6568, alta de 0,07%

No radar hoje

Os mercados globais operam com leve otimismo nesta terça-feira, 20, após o Banco Central da China (PBoC) surpreender com um novo corte de juros, o primeiro desde outubro do ano passado. A taxa de um ano foi reduzida de 3,1% para 3,0%, mínima histórica, enquanto a de cinco anos caiu de 3,6% para 3,5%.

No exterior, o foco é a divulgação do índice de confiança do consumidor da Zona do Euro, que será divulgado às 11h (horário de Brasília). Também está no radar a reunião dos ministros das Finanças do G7 (Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá), no Canadá.

Ao longo do dia, haverá uma série de discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed), o banco central americano. Estão previstas falas de Thomas Barkin e Raphael Bostic às 10h, Susan Collins às 10h30, Alberto Musalem às 14h, Adriana Kugler às 18h e Beth Hammack e Mary Daly às 20h.

No Brasil, o destaque da manhã foi a publicação da primeira prévia do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) de maio. O índice caiu 0,32% na segunda prévia de maio, após ter avançado 0,18% no mesmo período de abril, informou nesta terça-feira, 20, o FGV Ibre. No mesmo intervalo do mês anterior, o índice havia recuado 0,04% e, no fechamento de abril, subido 0,24%.

Em Brasília, o mercado aguarda as medidas fiscais que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu apresentar ao presidente Lula até quinta-feira.

Após o fechamento do mercado, saem os resultados da XP Investimentos.

Mercados internacionais

Os mercados da Ásia e do Pacífico fecharam em alta nesta terça-feira, 20. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,45%, enquanto o CSI 300, que reúne as principais ações das bolsas de Xangai e Shenzhen, subiu 0,57%.

No Japão, o Nikkei 225 fechou em alta de 0,08% e o Topix ganhou 0,02%. Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou estável, enquanto o indicador das empresas de menor capitalização, o Kosdaq, subiu 0,25%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 registrou valorização de 0,58% após o Reserve Bank of Australia (RBA) cortar a taxa básica para 3,85%, o menor nível desde maio de 2023.

O destaque do mercado asiático nesta terça-feira foi a estreia da Contemporary Amperex Technology (CATL) na bolsa de Hong Kong. A oferta inicial movimentou HK$ 35,7 bilhões (US$ 4,6 bilhões), no que já é apontado como o maior IPO global de 2025 até agora.

Na Europa, os principais índices abriram em alta, seguindo o ânimo da Ásia. Às 10h (horário de Brasília), o índice europeu Stoxx 600 avançava 0,8%. Em Londres, o FTSE 100 subia 0,78%, enquanto o índice CAC 40, de Paris, ganhava 0,77%. Na Alemanha, o DAX registrava alta de 0,67%.

Nos Estados Unidos, pouco antes da abertura do pregão, os futuros de Wall Street operavam em queda: o S&P 500 futuro cedia 0,28%, o Nasdaq 100 recuava 0,43% e os contratos do Dow Jones perdiam o,06%.