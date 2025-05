Ibovespa inverte sinal e renova máxima histórica; dólar cai 0,51%

Após bater recordes em termos nominais na semana passada, o Ibovespa, começou a semana em baixa, mas virou para a alta. Por volta das 13h20 (horário de Brasília), registrava alta de 0,59%, aos 140.005 pontos.

Já o dólar virou para o campo negativo, caindo 0,51%, cotado a R$ 5,639, se aproximando ao exterior.

Mais cedo, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou em evento do Goldman Sachs. Ele defendeu juros altos por mais tempo diante do cenário de incerteza e afirmou que o Banco Central deve ter flexibilidade e não se ater a um dado específico. Na avaliação do mercado, a fala leva a crer que as taxas ficarão onde estão na reunião de junho.

Na sexta-feira, 16, o índice fechou em queda de 0,11%, aos 139.187 pontos. Na semana, acumulou alta de 1,96%.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,59%, a 140.005 pontos

Dólar hoje: R$ 5,639, queda de 0,51%

No radar hoje

Esta segunda-feira começa com os mercados globais digerindo a decisão da agência Moody’s de cortar a nota máxima de crédito dos Estados Unidos.

Os investidores também repercutem a notícia de que a produção industrial da China em abril desacelerou na comparação com março, mas surpreendeu positivamente ao ficar acima das expectativas, mesmo com o ambiente de tensões comerciais.

No Brasil, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do PIB, mostrou alta de 0,8% em março frente a fevereiro, superando as expectativas do mercado.

Ainda no cenário doméstico, o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira indica uma nova redução da projeção do IPCA para 2025, que caiu de 5,51% para 5,50%, mantendo-se acima do teto da meta. Por outro lado, a estimativa para o crescimento do PIB foi revista para cima, de 2% para 2,02%, enquanto a expectativa para o câmbio recuou de R$ 5,85 para R$ 5,82.

À tarde, os investidores aguardam a divulgação das novas projeções macroeconômicas da Fazenda, às 14h, e o balanço comercial semanal, às 15h.

No radar do Ibovespa também estão as preocupações com novos casos de gripe aviária no país, que podem impactar setores ligados ao agronegócio e influenciar o desempenho do mercado acionário.

Mercados internacionais

As bolsas globais operam em queda. O rebaixamento da Moody's afetou os mercados de futuros em Wall Street, com os contratos do Dow Jones recuando 0,56%, os do S&P 500 caindo 1% e os do Nasdaq 100 em baixa de 1,4% pouco antes da abertura do pregão.

Na Ásia, os principais índices encerraram o pregão em baixa, diante de sinais mistos vindos da China. A produção industrial cresceu 6,1% em abril ante o ano anterior, superando as expectativas do mercado. Já as vendas no varejo avançaram 5,1%, abaixo da projeção de 5,5%, indicando que o consumo interno continua frágil.

O índice chinês CSI 300 recuou 0,48%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,05%. No Japão, o Nikkei 225 teve queda de 0,68%, e o sul-coreano Kospi recuou 0,89%. O S&P/ASX 200, da Austrália, caiu 0,58%.

Na Europa, os mercados operam em baixa, atentos ao cenário político. Por volta das 10h15 (horário de Brasília), o Stoxx 600 registrava queda de 0,67%, o FTSE 100 caía 0,6%; o CAC 40 tinha baixa de 0,7% e o DAX, da Alemanha, operava próximo da estabilidade.