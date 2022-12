Ibovespa hoje: bolsa acompanha recuperação no exterior, mas commodities limitam alta

O Ibovespa sobe nesta segunda-feira, 19, seguindo a recuperação das bolsas internacionais após duas semanas de queda em meio a temores de taxas mais altas de juros e inflação. O movimento positivo, no entanto, é contido por ações de commodities.

Ibovespa: + 0,37%, 103.241 pontos

A Vale , com o maior peso do índice, recua em linha com a desvalorização do minério de ferro. A commodity fechou em queda nesta madrugada, com o aumento de casos de covid-19 adicionando doses de cautela no mercado local. Siderúrgicas, também atreladas ao preço do minério, acompanham as perdas nesta manhã. As ações da Petrobras também são negociadas no vermelho.

Vale (VALE3): -1,02%

Usiminas (USIM5): - 4,63%

Petrobras (PETR4): - 0,98%

"Muita gente se preparou para uma reabertura chinesa. Mas deve ser um processos com muitos avanços e recuos. As commodities devem reagir bem ou mal, conforme as notícias", disse Felipe Cima, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

Na ponta positiva, ações de varejistas que estiveram entre as maiores quedas da última semana, lideram os ganhos da sessão. O destaque são os papeis da Americanas, que chegam a subir quase 5%.

Americanas (AMER3): + 4,76%

Magazine Luiza (MGLU3): + 4,22%

Via (VIIA3): + 4,19%

Além do ambiente internacional positivo, no Brasil, investidores seguem atentos às movimentações fiscais debatidas em Brasília.

Na última noite, o ministro do STF deu o aval para que as despesas com o Bolsa Família se matenham fora do teto de gastos para 2023 e seja arcada por créditos extraordinários. A avaliação de investidores é de que a medida ajude na aprovação da PEC da Transição na Câmara. A PEC, que está pautada para ser votada nesta terça na Câmara, prevê a expansão do teto para a acomdação dos gastos com o Bolsa Família.

"A alternativa de Mendes é melhor que a PEC fura-teto, visto que o impacto ficaria restrito apenas por 1 ano, além de não permitir que a regra do teto seja extinta por uma Lei complementar. Mas politicamente parece que não é a melhor alternativa, nem para o PT nem para o congresso, o que amplia a expectativa de que a PEC seja aprovada nessa terça", afirmou em nota Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa. "A medida de Mendes apenas aproxima PT e congresso para o acordo da PEC nessa terça-feira."