Ibovespa agora: bolsa opera com leve alta à espera de falas do Fed

O Ibovespa opera com leve alta nesta quinta-feira, 19. Com a agenda vazia por aqui, os investidores estão de olhos e ouvidos abertos para o pronunciamento de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), após a divulgação do Livro Bege na véspera. No final do dia, decisões da política monetária da China são aguardadas.

No Brasil, o dia é de agenda vazia para o mercado financeiro. Isso porque a divulgação do IBC-Br, também conhecido como a “prévia do PIB”, que aconteceria nesta quinta, foi adiada. Funcionários públicos do Banco Central farão uma paralisação por melhorias de salários e abertura de novos concursos, fato que postergou para amanhã, 20, a publicação dos números.

Sem movimento por aqui, o radar dos investidores tem sob a mira a política monetária dos Estados Unidos. O presidente do banco central americano participará do Clube Econômico de Nova York. Todos aguardam o pronunciamento de Powell, que poderá sinalizar que os juros se manterão elevados por mais tempo no país — cenário que poderá afetar não somente a economia estadunidense como as do mundo todo.

Ibovespa agora

IBOV: +0,05%, aos 114.120 pontos.

Para o economista do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), Alvaro Frasson, o pronunciamento deve trazer oscilações fortes à bolsa durante o pregão. “Talvez não haja muita novidade, já que os Fed Members são conhecidos por serem hábeis em falar bastante e dizer pouco — dando poucas pistas do que vai acontecer. Mas pode trazer volatilidade na curva lá fora.”

Outra potência a trazer decisões que vão afetar o restante do mundo é a China. O país divulgará a sua decisão monetária. Os investidores estão atentos, pois a segunda maior economia do mundo tem sinalizado a intenção de maior abertura aos investimentos estrangeiros. Vale lembrar que, na última quarta, o Banco Popular do país fez a injeção de 289 bilhões de iuanes líquidos (US$ 39,6 bilhões).

Com a perspectiva de reposição de estoques na China, o minério de ferro se recuperou e subiram até 1,4%, para US$ 117,55 a tonelada, em Singapura nesta quinta-feira. Não por acaso, a Vale (VALE3), que figurou entre as maiores quedas da bolsa ontem, sobe 0,14% na manhã de hoje.

Já o petróleo opera sob queda nesta quinta, com o barril do Brent recuando 0,63%, a US$ 90,91. Já o WTI tem baixa de 0,46%, com o barril negociado a US$ 86,81. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4), que lideraram as altas do Ibovespa da última quarta, hoje amargam quedas de 0,99% e 1,09%, respectivamente.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em alta. Nesta quinta, a moeda americana sobe 0,07%, a R$ 5,058. Na última quarta, o dólar fechou em alta de 0,38%, cotado a R$ 5,055.

Maiores altas do Ibovespa

Cyrella ( CYRE3 ): +2,72%

Soma ( SOMA3 ): +2,86%

Eztec (EZTC3): +2,16%

Maiores quedas do Ibovespa

BRF( BRFS3 ) : -2,60%

3R Petroleum ( RRRP3 ) : -1,29%

Weg (WEGE3) : -1,25%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.