Guerra: Primeiro-ministro Rishi Sunak, do Reino Unido, chega a Israel para prestar solidariedade

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, chegou a Israel nesta quinta-feira, 19, para iniciar uma viagem de dois dias, com o objetivo de prestar solidariedade ao país e evitar que a crise desencadeada pelo ataque do grupo extremista palestino Hamas, em 7 de outubro, se agrave.

Sunak terá conversas com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e com o presidente Isaac Herzog, antes de viajar para outras capitais da região.

Ao desembarcar no aeroporto Ben Gurion, Sunak declarou que o povo de Israel "sofreu um ato de terrorismo horrível e indescritível, e quero que vocês saibam que eu e o Reino Unido estamos com vocês".

Reino Unido na guerra

O governo britânico vem pressionando pela abertura da passagem fronteiriça de Rafah, entre Gaza e o Egito, para permitir a entrada de ajuda e a saída de cidadãos estrangeiros.

Após visita do presidente dos EUA, Joe Biden, na quarta-feira (18), Israel concordou em permitir a entrada limitada de ajuda humanitária em Gaza. Já segundo Biden, o Egito concordou em abrir a passagem para até 20 caminhões.

Antes de partir para o Oriente Médio, Sunak disse que uma explosão no hospital Al-Ahli em Gaza na terça-feira, que aparentemente matou centenas de pessoas, "deveria ser um momento divisor de águas" para os líderes mundiais se unirem e evitarem a escalada do conflito. Fonte: Associated Press.