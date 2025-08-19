Ibovespa reverte alta da véspera e cai mais de 1,5% — com apenas 3 ativos operando no azul

O Ibovespa opera em queda de nesta terça-feira, 19. O índice desvaloriza 1,57%, aos 135.160 pontos, por volta das 11h30 -- com apenas 3 ativos operando no azul.

Na véspera, o índice fechou em alta de 0,72%, aos 137.321 pontos, impulsionados pelos bancos. O Banco do Brasil (BBAS3) subiu 2%, o Itaú (ITUB4) valorizou 0,72%, o Bradesco (BBDC4) avançou 2%, o BTG Pactual (BPCA3) subiu 1,40% e o Santander (SANB11), 0,92%.

Ibovespa hoje

IBOV: -1,57%, aos 135.160 pontos

Dólar: +0,85%, a R$ 5,48

No radar hoje

Sem grandes indicadores previstos nesta terça-feira, 19, os mercados seguem em contagem regressiva para o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira.

No Brasil, o dia começou com a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da 2ª quadrissemana de agosto, que mostrou desaceleração da inflação em São Paulo, de 0,29% para 0,09%.

Na agenda doméstica, o destaque do dia é a participação, às 12h, do vice-presidente Geraldo Alckmin na 26ª Conferência Anual do Santander.

No cenário internacional, o mercado acompanha, às 15h10, Michelle Bowman, diretora do Fed, que discursa em evento.

No fim do dia, às 22h15, o Banco Central da China divulga a decisão das taxas de juros de 1 e 5 anos (LPR).

Na pauta política, o foco segue nas negociações pela paz na Ucrânia, após a reunião de Donald Trump, Volodymyr Zelensky e líderes europeus em Washington na véspera.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas encerraram o pregão majoritariamente em queda, refletindo o mau humor vindo de Wall Street. No Japão, o Nikkei 225 caiu 0,38% e o Topix recuou 0,14%, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 0,81%. Na China, o CSI 300 caiu 0,38% e o índice de Xangai recuou 0,02%, com o Hang Seng de Hong Kong cedendo 0,21%.

Na Europa, os mercados operavam em alta por volta das 11h30. O Stoxx 600 avançava 0,70%, com apoio do CAC 40 em Paris (+1,13%), do DAX em Frankfurt (+0,48%) e do FTSE 100 em Londres (+0,25%).

Nos Estados Unidos, os índices de Nova York tinham desempenho misto no mesmo horário. O Dow Jones subia 59%, enquanto o S&P 500 recuava 0,08% e o Nasdaq 100 perdia 0,74%.