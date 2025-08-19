Dólar fecha a mais de R$ 5,50, após decisão que pode afetar Magnitsky

O dólar à vista fechou a terça-feira, 19, em alta de 1,22%, a R$ 5,500, depois de oscilar entre R$ 5,430 e R$ 5,505. Durante o dia, o mercado reagiu à decisão do STF de proibir restrições “decorrentes de atos unilaterais estrangeiros” por parte de empresas ou instituições do Brasil. Isso significa que sanções estrangeiras não teriam aplicação automática no país.

Para os investidores, a decisão pode afetar os efeitos da Lei Magnitsky, imposta pelas autoridades dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes.

Moraes foi alvo da aplicação da lei pelos Estados Unidos em julho de 2025. As sanções contra ele, baseadas nessa lei, envolvem o bloqueio de bens e contas bancárias em solo americano, a proibição de entrada nos EUA e restrições econômicas.

“Isso reacendeu dúvidas sobre a aplicação de normas estrangeiras no Brasil, levantando questionamentos sobre segurança jurídica e autonomia das instituições financeiras. Esse ruído aumentou a percepção de risco local, estimulando um movimento de maior aversão ao risco e a busca por proteção no câmbio. Ao mesmo tempo, o recuo do petróleo e do minério de ferro deteriorou os termos de troca na sessão e pressionou o Ibovespa, reforçando a migração para o dólar”, explica Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

No cenário externo, investidores analisam os primeiros resultados da reunião entre o presidente americano Donald Trump com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky e aliados europeus na Casa Branca.

Trump afirmou estar preparando um encontro trilateral com Zelensky e o líder russo Vladimir Putin. Enquanto o republicano demonstrou otimismo sobre o fim da guerra na Ucrânia, Zelensky e os líderes europeus querem garantias de que a Rússia não volte a invadir o país futuramente.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.