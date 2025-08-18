Trump recebe Zelensky, diz que vai garantir segurança da Ucrânia, mas descarta cessar-fogo

Os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, se reúnem nesta segunda-feira, 18, na Casa Branca, para tentar um acordo para encerrar a Guerra da Ucrânia, ao lado de líderes europeus.

Em entrevista coletiva no início do encontro, Trump disse que ajudará a Ucrânia a manter sua segurança após um eventual um acordo de paz, mas sem dar muitos detalhes. Ele disse ainda achar que "um cessar-fogo não é necessário", ecoando uma posição defendida pela Rússia.

"Vamos dar a eles proteção muito boa e segurança muito boa. Vai ter muita ajuda", disse o líder americano aos jornalistas. Ele disse que busca uma saída de longo prazo, para evitar que a guerra recomece em alguns anos.

Trump não descartou envolver soldados americanos nessa força de defesa e disse que os EUA "estariam envolvidos na assistência de segurança à Ucrânia".

As garantias para o futuro da Ucrânia são um dos principais pontos da negociação. O país quer ter mecanismos para evitar ser invadido de novo no futuro pela Rússia, caso aceite um acordo de paz agora.

A Rússia pressiona a Ucrânia a aceitar a perda de territórios que foram tomados pela força. Se as linhas atuais forem mantidas, o país perderia cerca de 20% do território, nas áreas leste e sul.

Zelensky sinalizou que poderia ceder na questão territorial, mas exige garantias de que a Ucrânia não será invadida novamente. Entre as ideias debatidas, estão a criação de uma força militar internacional para permanecer nas fronteiras ucranianas, ou um acordo que garanta que militares de outros países serão enviados para a Ucrânia em caso de invasão.

Reunião durante a tarde

Zelensky e Trump se reúnem nesta segunda-feira na Casa Branca para discutir um acordo de paz para a Guerra da Ucrânia. Os dois terão uma reunião privada e depois vão conversar também com lideres europeus, como o presidente francês Emannuel Macron e o premiê alemão Friedrich Merz.

Na sexta-feira, 15, Trump se reuniu com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca. Os dois disseram que houve avanço nas conversas, mas não detalharam quais temas foram debatidos.

Após aquele encontro, Trump disse que levaria os termos falados com Putin a Zelensky e a outros líderes europeus antes de avançar para um acordo final, pois a decisão final teria de ser tomada pela Ucrânia.

Nesta segunda, Trump disse que falará por telefone com Putin após as conversas dessa segunda, que devem se estender ao longo da tarde.