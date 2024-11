Petrobras: investimentos totais serão de US$ 111 bi até 2029 e dividendos vão começar em US$ 45 bi

A Petrobras confirmou o valor total de U$ 111 bilhões de investimentos no Plano de Negócios de 2025 a 2029. A publicação do fato relevante interrompeu a negociação das ações e ADRs da companhia na B3 e na Nyse.

A proposta, antecipada em reportagem da Folha, será submetida ao Conselho de Administração na próxima quinta-feira, 21 de novembro, bem como as estratégias de longo prazo previstas no Plano 2050.

A maior parte dos investimentos – cerca de US$ 77 bilhões – será direcionada ao segmento de exploração e produção (E&P), com US$ 7,9 bilhões especificamente alocados para exploração. A projeção é atingir uma produção total de 3,2 milhões de barris equivalentes de petróleo e gás por dia (boed), reforçando a capacidade da Petrobras de atender à demanda global e nacional.

Além de exploração e produção, o plano de negócios contempla US$ 20 bilhões em investimentos no segmento de refino, transporte, comercialização, petroquímica e fertilizantes (RTC). A diversificação visa reduzir a volatilidade associada ao mercado de petróleo bruto, aumentando a capacidade da companhia de gerar valor em um portfólio integrado.

Dividendos a partir de US$ 45 bi

No campo financeiro, a Petrobras projeta dividendos ordinários em uma faixa que começa em US$ 45 bilhões para o período, com flexibilidade para pagamentos extraordinários de até US$ 10 bilhões.

Baixo carbono

O documento de resposta da companhia não cita os projetos de baixo carbono. De acordo com a reportagem, a proposta preliminar mantém um orçamento de US$ 11 bilhões (R$ 62 bilhões) para esses projetos, focados em descarbonização das operações, enquanto considera a energia renovável, como solar e eólica, menos atrativa.