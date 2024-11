Encerramento da cúpula do G20, balanço do Walmart e pacote fiscal: os assuntos que movem o mercado

Os investidores acompanham nesta terça-feira, 19, o encerramento da cúpula do G20, realizada no Rio de Janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve encerrar a sessão às 12h30. Na agenda do presidente, estão um encontro com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e um almoço com o presidente dos EUA, Joe Biden.

Declaração final do G20: desigualdade e conflitos globais

No final da noite de ontem, 18, a declaração final dos líderes do G20 destacou a importância da taxação de super-ricos como forma de reduzir a desigualdade social. O documento também faz um apelo por cessar-fogo nos conflitos em Gaza e na Ucrânia.

O texto, negociado pelos países ao longo de meses, aponta diretrizes comuns entre os membros do G20, que incluem 19 países, a União Europeia e a União Africana.

Pacote fiscal e impacto no mercado

Com a agenda de indicadores esvaziada, os investidores estão atentos ao anúncio do pacote fiscal brasileiro, esperado após o término do G20.

“O conjunto de medidas [do pacote fiscal] está fechado com o presidente. Estamos esperando respostas do Ministério da Defesa. O objetivo é que o Brasil siga crescendo com sustentabilidade. Se você tiver distorções, o arcabouço fiscal pode perder a credibilidade. Vão dizer que o governo tá saindo do acordado”, afirmou Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em entrevista à CNBC Brasil no último domingo.

Mercado externo: balanços do Walmart e da Nvidia

Nos Estados Unidos, os investidores acompanham nesta manhã o balanço do Walmart, divulgado antes da abertura do mercado em Nova York. Os resultados da gigante do varejo servem como termômetro da força do consumo no país, especialmente antes da temporada de fim de ano.

Na sexta-feira, é a vez da Nvidia divulgar seus números. A expectativa, segundo estimativas da Bloomberg, é de um lucro por ação de US$ 0,74 e receitas de US$ 33,2 bilhões, um aumento de 83% em relação ao mesmo trimestre de 2024.

O segmento de data centers da Nvidia deve arrecadar US$ 29 bilhões, crescimento de 100% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse avanço reflete a crescente demanda por soluções de computação de alto desempenho e inteligência artificial.

Feriado 20 de novembro

O dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, agora é feriado nacional. Antes era celebrado somente em alguns Estados ou municípios. Com isso, o funcionamento da bolsa de valores é alterado.

Não haverá pregão na B3. Não há negociação nos mercados de renda variável, renda fixa, ETFs e derivativos, bem como no mercado de empréstimo de ativos. Também não há negociação no mercado de títulos públicos federais nem de Tesouro Direto.