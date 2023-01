Ibovespa hoje: bolsa sobe com melhora de percepção fiscal e exterior positivo

A bolsa brasileira avança nos primeiros negócios desta quarta-feira, 18, ainda embalada pela melhora da percepção fiscal após as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Fórum Econômico de Davos.

Ibovespa: + 1,21%, 112.788 pontos

Na véspera, Haddad disse que pretende antecipar a apresentação de uma nova âncora fiscal para abril, além de planejar uma reforma tributária para o segundo semestre. Juros futuros e o dólar recuam nesta manhã, dando continuidade ao movimento de ontem.

"As declarações foram bem recebidas pelo mercado. O clima desta manhã no mercado é de compra de [ativos de] risco", disse Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

"As falas do ministro da Fazenda estão sendo vistas como mais fiscalistas, o que tem melhorado o humor do mercado", comentou Rodrigo Jolig, CIO da Alphatree.

As atenções, nesta quarta, estão com o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com líderes sindicais para debater o valor do salário mínimo. Sindicalistas defendem um aumento de R$ 1.302 para R$ 1.342, além de uma indexação às taxas de inflação e crescimento. A expectativa é do mercado, no entanto, é de que o valor original seja mantido.

"Pode ter um pouco de ruído fiscal vindo dessa frente, mas até o momento o dia é positivo", disse o analista Pedro Canto.

Mercado internacional

Além da melhora da percepção fiscal, o cenário externo positivo contribui para a alta da bolsa brasileira. Bolsas da Europa operam em alta, após a inflação de dezembro ser revisada para baixo. Índices futuros dos Estados Unidos também indicam um pregão de ganhos em Wall Street, após resultados de bancos americanos terem elevado a cautela de investidores nos últimos dois pregões. Já a maior alta do mercado internacional foi registrada pela bolsa de Tóquio, que subiu 2,5% nesta madrugada, após o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) ter mantido inalteradas suas taxas de juros, contrariando a expectativa de um aperto monetário.

Destaques da bolsa

Também sobem no exterior os preços de commodities, impulsionados pela expectativa de maior demanda pela reabertura da economia chinesa. Nesta manhã, o petróleo brent bateu a máxima do ano ao superar US$ 87 por barril, enquanto o minério de ferro voltou a se valorizar na China. As apreciações ajudam a puxar para cima as ações da Vale e da Petrobras, com os maiores pesos do Ibovespa. Mas, no setor, são as ações da CSN Mineração, mais voláteis, que lideram os ganhos. O papel chega a subir mais de 5% nesta manhã.

Ações do setor de construçãontambém são neegociadas em firme alta nesta quarta, com investidores digerindo as primeiras prévias operacionais do quarto trimestre de incorporadoras. A Cyrela sobe mais de 4%. De fora do Ibovepa, a Tenda chega a subir 8%.