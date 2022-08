Ibovespa hoje: Petrobras ajuda e bolsa descola de exterior negativo antes de ata do Fed

O Ibovespa opera próximo da estabilidade nesta quarta-feira, 17, descolado das firmes quedas do mercado internacional antes da divulgação da ata da última decisão do Federal Reserve (Fed), prevista para às 15h (de Brasília).

Ibovespa: + 0,10%, 113.631 pontos

O melhor desempenho da bolsa local tem ajuda das ações da Petrobras, negociada entre as maiores altas do dia, seguindo a valorização do petróleo no exterior. A companhia tem o segundo maior peso do índice.

No exterior, economistas esperam que o aguardado relatório dê uma luz sobre o que esperar do aperto monetário dos Estados Unidos.

Desde a última reunião, quando uma suavização da alta de juros para 0,50 ponto percentual foi sinalizada, dados do mercado de trabalho americano alimentaram as apostas de manutenção do ritmo de ajuste de 0,75 p.p. por reunião. As probabilidades, nesta manhã, seguem dividas em cerca de 50% de chance para cada cenário, segundo monitor do CME Group.

O índice Nasdaq, mais afetado por um aperto monetário mais duro nos Estados Unidos, lidera as perdas de Wall Street nesta manhã, enquanto o dólar se valoriza no mundo todo.

Nasdaq (EUA): - 1,46%

- 1,46% S&P 500 (EUA): - 0,84%

- 0,84% Dow Jones (EUA): - 0,59%

A moeda americana avança pelo terceiro pregão consecutivo no Brasil, voltando a se aproximar de R$ 5,20. Na bolsa, são as ações da Vale (VALE3) que exercem a maior pressão negativa sobre o Ibovespa, caindo mais de 2%.

A desvalorização ocorre em linha com o minério de ferro, que caiu nesta madrugada. A queda, segundo a Reuters, foi puxada pela escassez de energia na China, que tem levado ao fechamento de siderúrgicas locais. O país atravessa uma onda de calor, que tem impulsionado o uso de energia elétrica e provocado blackouts em algumas regiões.

