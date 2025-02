Ibovespa opera em alta e tenta alcançar os 129 mil pontos

O Ibovespa opera em alta nesta segunda-feira, 17, num pregão de baixa liquidez, com a celebração do Dia do Presidente nos Estados Unidos e atenção para os movimentos dos EUA para terminar a guerra na Ucrânia. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, foi a Riad, na Arábia Saudita, para se encontrar com autoridades russas a fim de encontrar uma solução para o conflito de três anos entre Rússia e Ucrânia.

Por aqui, o mercado reage à divulgação do IBC-BR, a prévia do PIB. O índice divulgado pelo Banco Central registrou queda de 0,7% em dezembro na comparação com novembro, sinalizando esfriamento da atividade econômica. Há pouco, subia, as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos e varejistas. Já o dólar comercial ia a R$ 5,70, e os juros futuros (DIs) operavam mistos no início do pregão.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,32%, 128.722 pontos

+0,32%, Dólar comercial: +0,08%, para R$ 5,700

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.