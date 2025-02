Dólar opera volátil com mercado atento ao resultado da prévia do PIB

O dólar iniciou a segunda-feira, 17, cotado a R$ 5,721, mas logo caiu a R$ 5,707 às 9h25, com um pico de R$ 5,721 às 9h04. A bolsa dos Estados Unidos permanece fechada hoje por causa do feriado do Dia de Washington.

Na sexta, a moeda americana fechou em queda após a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva cair para 24%. A divisa fechou o dia em queda de 1,26%, cotada a R$ 5,696. O valor alcançado foi o menor valor intraday (enquanto as negociações estão abertas) desde 7 de novembro de 2024.

O mercado deve acompanhar discursos de dirigentes do Fed. Entre eles, o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, que participa de evento às 11h30 de Brasília, e a integrante da diretoria do Fed Michelle Bowman, às 12h20.

Por aqui, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB do Brasil, registrou queda de 0,7% em dezembro na comparação com novembro. O resultado veio conforme a expectativa do mercado financeiro, que esperava que, após quatro meses de crescimento, os dados indicassem um esfriamento da atividade.