Ibovespa agora: bolsa opera em alta com exterior no radar

O Ibovespa desta segunda-feira, 16, opera em alta. Por aqui, a semana começa com dados do Boletim Focus. No entanto, o radar dos investidores deverá ser tomado pelo cenário internacional. Nos Estados Unidos, dados econômicos e novas posições do Federal Reserve (Fed, banco central americano) são aguardados. Na China, os números do Produto Interno Bruto (PIB) geram expectativa. Já no Oriente Médio, os temores são de que os ataques de Israel ao território palestino motivem a entrada de outros países na guerra.

Antes da abertura do mercado, a divulgação das expectativas para o IPCA deste ano mostrou uma perspectiva melhor por parte do Boletim Focus. O documento projeta que a inflação oficial para 2023 saiu de 4,86% para 4,75%. Além disso, as estimativas para o ano que vem apontam para uma inflação de 3,88%.

Para o economista André Perfeito, a pouca mudança nas estimativas tem uma resposta: a guerra entre Israel e o Hamas. Isso porque, em sua visão, o comportamento das variáveis financeiras ficam mais difíceis de serem previstas ante uma situação complexa como essa — sobretudo pensando na volatilidade dos juros americanos. “Há que se considerar que os juros longos podem cair, ou ficar estáveis, nos EUA à medida que a guerra force os investidores para debaixo da saia do tesouro norte-americano, em busca da segurança em momentos de incerteza.”

Ibovespa agora

IBOV: +0,82%, aos 116.699 pontos.

E por falar no país americano, os investidores ainda estão digerindo os números do Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês), divulgado na sexta, 13, que vieram acima das estimativas. Amanhã, 17, será dia de dados do varejo americano e da produção industrial norte-americana. Na quarta-feira, 18, a expectativa será com o Livro Bege do Fed.

Outro indicador internacional na mira do mercado são os números do Produto Interno Bruto (PIB) da China. O Escritório Nacional de Estatísticas do país divulgará os números referentes ao terceiro trimestre, bem como dados da produção industrial e das vendas do varejo.

Entre as commodities, vale mencionar que no último pregão o petróleo fechou com disparada superior a 5%, com as cotações do barril do Brent e do WTI acima dos US$ 90. Nesta segunda, a matéria-prima opera em leve baixa. Para os especialistas, o petróleo continuará operando com volatilidade enquanto a entrada de outros países na guerra Israel-Hamas permanecer incerta.

Já o minério de ferro fechou com alta de 2,86% na bolsa de Dalian, na China, com a tonelada cotada a 862 ienes (aproximadamente US$ 117,80). Na bolsa brasileira a expectativa é com a Vale (VALE3), que divulgará amanhã a produção referente ao terceiro trimestre.

“Acreditamos que o 3T23 está muito inclinado para uma recuperação, ajudado pela sazonalidade natural de uma temporada com precipitação reduzida, permitindo o ramp-up da produção, adicionado da resiliência no preço do minério 62% apesar da manutenção de um cenário adverso na China”, apontam os analistas da Genial Investimentos.

Por fim, o Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) lidera as altas do Ibovespa desta segunda. Isso porque o grupo anunciou, antes da abertura do mercado, um pré-acordo com o Grupo Calleja para a venda de sua participação remanescente de 13,31% no Êxito.

Dólar hoje

O dólar hoje abriu em queda. Nesta segunda, a moeda americana cai 0,51%, a R$ 5,063. Na última sexta, o dólar fechou em alta de 0,77%%, cotado a R$ 5,089.

Maiores altas do Ibovespa

Grupo Pão de Açúcar ( PCAR3 ): +10,69%

Embraer ( EMBR3 ): +3,70%

PetroRecôncavo (RECV3): +3,13%

Maiores quedas do Ibovespa

BRF ( BRFS3 ) : -2,40%

Eneva ( ENEV3 ) : -1,85%

Natura (NTCO3) : -1,67%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.