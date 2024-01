Ibovespa agora: bolsa abre em queda com aversão ao risco no radar

Nesta terça-feira, 16, o Ibovespa opera em queda. Após uma véspera marcada pelo feriado nos Estados Unidos, o pregão será marcado por novos dados do país e discursos de um dos diretores do Fed. Junto a isso, as expectativas dos investidores se dão com o PIB da China, que será divulgado à noite. Por aqui, o índice é agitado pelas prévias dos resultados do quarto trimestre das construtoras e por novos desdobramentos com a reoneração da folha de pagamento de 17 setores.

Antes da abertura do mercado, o IBGE publicou dados do volume de serviços referentes ao mês de novembro. Em relação ao mês imediatamente anterior, o indicador subiu 0,4%, um pouco abaixo das projeções de alta de 0,5%. Na comparação anual, houve redução de 0,3% em novembro de 2023, a mediana das expectativas apontavam para um recuo de 0,2%.

Ibovespa agora

IBOV: -0,76%, aos 130.527 pontos.

Ainda por aqui, o mercado monitora as negociações em torno de um acordo sobre a reoneração da folha de pagamentos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negociam uma transição para o fim da desoneração da folha de pagamentos que dê tempo de adaptação aos 17 setores hoje atendidos pelo programa

No exterior, com o retorno dos mercados americanos após o feriado, a corrente de comércio pode se normalizar, bem como a liquidez nos negócios. Na agenda do dia, são esperados ainda nos EUA o índice de atividade industrial Empire State, às 10h30 (horário de Brasília) e comentários do diretor do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Christopher Waller, à tarde.

Outros dados que os investidores de todo o mundo aguardam virão da China. Às 23h (horário de Brasília) será divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre, bem como da produção industrial e das vendas no varejo de dezembro. Antes dos números, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, nesta terça-feira, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, pode ter dado pistas do que está por vir. No evento, ele afirmou que o PIB do país cresceu 5,2% em 2023, pouco acima da meta oficial de 5%.

Por fim, no Brasil, o mercado acompanha as prévias operacionais do quarto trimestre das construtoras. Na última noite, saíram as prévias de Direcional (DIRR3), Mitre (MTRE3) e Tenda (TEND3). Somente a Mitre não apresentou aumento do volume de vendas.

Maiores altas do Ibovespa

BRF (BRFS3): +1,90%

+1,90% BB Seguridade (BBSE3): +0,18%

+0,18% SLC (SLCE3): +0,11%

Maiores quedas do Ibovespa

Magazine Luiza (MGLU3): -5,26%

-5,26% Azul (AZUL4): -3,74%

-3,74% Raízen (RAIZ4): -3,50%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta segunda-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,53%, a R$ 4,891. Na segunda-feira, o dólar fechou em alta de 0,18%, cotado a R$ 4,866.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

