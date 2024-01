BofA vê otimismo com S&P em nível mais alto desde 2021

O otimismo com cortes de juros do Federal Reserve levou os investidores a aumentarem sua exposição às ações dos EUA para o nível mais alto em mais de dois anos, segundo a mais recente pesquisa do Bank of America junto a gestores de fundos.

Há um “otimismo recorde em relação aos cortes de juros” e 79% dos entrevistados esperam que a economia global atinja um pouso suave ou nem desacelere em 2024, disse a equipe do BofA liderada por Michael Hartnett. A maioria dos entrevistados vê as ações como a melhor maneira de se beneficiar do ciclo de cortes do Fed, disseram.

A recuperação das ações americanas nos últimos dois meses levou o índice S&P 500 a um nível recorde. Os investidores agora estão de olho em dados econômicos para prever quando começarão os cortes de juros, e alguns apostam que a primeira redução ocorrerá já em março.

A temporada de balanços é outro catalisador a ser observado. Apenas 21% dos investidores acham que os lucros irão piorar nos próximos 12 meses, abaixo dos 26% no mês passado. É o nível mais baixo desde fevereiro de 2022.

Mas os investidores colocaram um volume recorde de US$ 1,2 trilhão em fundos de alta liquidez no ano passado, equivalentes a dinheiro em caixa, ofuscando em muito o montante que foi para fundos de ações globais, o que indica que muitos perderam a oportunidade de ganhar com a alta.

A estratégia mais comum atualmente é ficar comprado nas sete gigantes de tecnologia americanas, como Apple e Amazon, vendido em ações chinesas e comprado em ações japonesas, de acordo com a pesquisa.

A sondagem foi realizada entre 5 e 11 de janeiro, com 221 participantes que têm um total de US$ 589 bilhões sob gestão.

