Morgan Stanley diz que lucros do S&P devem superar estimativas

A redução das estimativas de lucros criaram a situação ideal para que as empresas americanas superem as expectativas nesta temporada de balanços, segundo o estrategista Michael Wilson, do Morgan Stanley.

A estimativa de consenso para os resultados do quarto trimestre caiu 7% nos últimos três meses, com expectativa de crescimento dos lucros agora estável em relação ao ano anterior, disse a equipe de estrategistas do banco liderada por Wilson.

“Esta revisão cria expectativas mais baixas para o trimestre, o que provavelmente levará a uma superação média de um dígito para os lucros por ação”, disseram.

Os investidores acompanham de perto as divulgações de balanços para avaliar a forma como as empresas têm lidado com juros elevados e para ter uma ideia dos gastos do consumidor nos EUA. Até agora, empresas que representam apenas 8% do valor de mercado do índice S&P 500 divulgaram resultados, e a maioria delas surpreendeu positivamente, de acordo com dados compilado pela Bloomberg Intelligence.

Os estrategistas do Société Générale disseram que uma redução das estimativas de lucros por ação nos EUA durante o período que antecede a temporada de balanços é comum, para dar espaço para que as empresas surpreendam positivamente. Mas a equipe do banco liderada por Andrew Lapthorne ressaltou que a média móvel de três meses para o número de revisões para cima subiu em relação ao número total de revisões de estimativas, o que indica uma perspectiva de crescimento melhorada.

Wilson fez a ressalva de que, apesar de taxas altas de superação das expectativas, a reação dos preços foi “mais moderada” nos últimos trimestres.

Os serviços de saúde, tecnologia e comunicação estão entre os setores que verão o maior crescimento de lucros em 2024, disse Wilson, escolhido como melhor estrategista de portfólio em uma pesquisa da Institutional Investor no ano passado.

No geral, os analistas esperam que os lucros do S&P 500 subam quase 11% em 2024, de acordo com dados compilados pela BI.

