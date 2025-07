Ibovespa perde fôlego e cai, pressionado por Vale; dólar recua com inflação nos EUA

O Ibovespa perdeu fôlego logo nas primeiras horas de negociações desta terça-feira, 15. O principal índice do mercado acionário brasileiro abriu com ganhos moderados, mas logo inverteu sinal. Às 13h (horário de Brasília), caía 0,45%, aos 134.694 pontos. A pressão sobre o benchmark vem, sobretudo, da Vale (VALE3), seu papel de maior peso, que cedia mais de 2,6%.

Na véspera, o Ibovespa fechou em queda de 0,65%, aos 135.298 pontos, pressionado pela queda de 1,16% de Petrobras (PETR4) e de 1,30% de Vale (VALE3), na esteira do recuo do petróleo tipo Brent em 1,72%.

O dólar, por sua vez, permanece em terreno negativo. Ainda que tenha reduzido perdas, a moeda americana recuava 0,34%, a R$ 5,565, seguindo o enfraquecimento da divisa no exterior, após a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos.

Ibovespa hoje IBOV: -0,45%, a 134.694 pontos

Dólar: -0,34% a R$ 5,565

Inflação e indústria americana

O índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos subiu 0,3% em junho, acelerando em relação à alta de 0,1% registrada em maio. Na comparação anual, a inflação chegou a 2,7%, acima dos 2,4% acumulados até maio.

O núcleo do índice, que exclui alimentos e energia, avançou 0,2% no mês e acumula alta de 2,9% em 12 meses. O resultado veio abaixo das expectativas de mercado, que projetavam avanço de 0,3% no núcleo, e reforça a percepção de que a inflação segue moderada, embora os efeitos das tarifas comerciais ainda representem um risco de alta nos próximos meses.

Já o Empire State Manufacturing Index, que mede as condições gerais de negócios no estado de Nova York, surpreendeu positivamente ao saltar para 5,5 pontos em julho, após leitura de -16 no mês anterior. O mercado esperava um resultado negativo, de -8,3, o que torna o dado ainda mais relevante.

Como o índice acima de zero indica melhora nas condições do setor, o resultado sinaliza uma recuperação expressiva na atividade industrial da região, sugerindo retomada da confiança empresarial e possível fortalecimento do dólar.

No radar hoje

No Brasil, a agenda de indicadores está esvaziada, mas os desdobramentos das medidas tarifárias continuam em evidência. Pela manhã, o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, se reuniu com representantes do setor industrial para discutir estratégias de resposta à tarifa de 50% imposta pelos EUA. Mais tarde, às 14h, será a vez de representantes do agronegócio se encontrarem com o governo.

Às 15h, o Supremo Tribunal Federal realiza uma audiência de conciliação sobre o IOF, em mais um capítulo das discussões fiscais que movimentam Brasília.

Ao longo do dia, o mercado também acompanhará uma série de discursos de dirigentes do Federal Reserve. Michael Barr às 13h45; Thomas Barkin, do Fed de Richmond, às 14h; Susan Collins, do Fed de Boston, às 15h45; e Lorie Logan, do Fed de Dallas, às 20h45.

Fora dos Estados Unidos, o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, discursa às 17h, durante um jantar com investidores no Reino Unido.

Balanços de bancos

Nesta terça-feira, 15, os principais bancos americanos deram início à temporada de divulgação de resultados do segundo trimestre, trazendo números acima do esperado, mas também sinalizações de cautela diante do cenário macroeconômico. Instituições como JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo e BlackRock divulgaram seus balanços antes da abertura dos mercados.

O JPMorgan Chase superou as expectativas com lucro por ação ajustado de US$ 4,96, embora o lucro líquido tenha caído 17% em relação ao ano anterior. O CEO Jamie Dimon voltou a alertar para riscos significativos no cenário econômico, como tarifas, déficits e tensões geopolíticas.

Já o Citigroup registrou lucro líquido de US$ 4 bilhões no trimestre, alta de 25% na comparação anual, com receita de US$ 21,7 bilhões, acima do esperado pelos investidores. A CEO Jane Fraser destacou o desempenho do segmento de serviços e a melhor performance trimestral do mercado de ações desde 2020.

O Wells Fargo também bateu as estimativas, com lucro de US$ 1,60 por ação, mas reduziu a projeção de receita com juros para 2025, o que pressionou suas ações.

A gestora BlackRock, por sua vez, reportou lucro líquido de US$ 1,59 bilhão, avanço de 7% no ano, com ativos sob gestão atingindo um recorde de US$ 12,5 trilhões. Apesar disso, os fluxos de entrada ficaram abaixo do esperado devido ao resgate parcial de um grande cliente institucional.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, 15, impulsionadas pelos dados do PIB da China, que cresceu 5,2% no segundo trimestre, superando o consenso de mercado, que previa alta de 5,1%.

O número veio em leve desaceleração em relação ao crescimento de 5,4% registrado no primeiro trimestre, mas ainda assim sinaliza resiliência da atividade econômica chinesa. Em junho, a produção industrial do país também surpreendeu positivamente.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,6%, já o CSI 300, da China continental, fechou praticamente estável. No Japão, o Nikkei 225 subiu 0,55%. Na Coreia do Sul, o Kospi ganhou 0,41% e o Kosdaq avançou 1,69%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,7%. Em Singapura, o Straits Times renovou máxima histórica com alta de 0,38%.

Na Europa, os principais índices fecharam em queda nesta terça-feira, 15. O Stoxx 600 caiu 0,37%, o DAX de Frankfurt recuou 0,32% e o CAC 40 de Paris registrou queda de 0,50%. O FTSE 100, de Londres, segui o movimento do dia anterior e caiu 0,64%.

Em Wall Street, os índices operam mistos. O Nasdaq 100 avançava 0,72%, o S&P 500 ganhava 0,02%, enquanto o Dow Jones ia na contramão, com recuo de 0,56%.