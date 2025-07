JPMorgan supera expectativas com 2º tri recorde e Jamie Dimon faz alerta sobre tarifas

A JPMorgan Chase registrou uma receita de US$ 44,9 bilhões e lucro líquido de US$ 15 bilhões, ou US$ 14,2 bilhões após ajustes, no segundo trimestre de 2025. Os resultados vieram acima do esperado pelo mercado e podem indicar uma melhora no humor apesar da hesitação dos mercados em relação às tarifas de Donald Trump. Os resultados são os melhores para um segundo trimestre na história do banco.

Para Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, a economia dos EUA "permaneceu resiliente no trimestre". "A finalização da reforma tributária e a potencial desregulamentação são positivas para a perspectiva econômica, no entanto, riscos significativos persistem — incluindo tarifas e incerteza comercial, condições geopolíticas em deterioração, altos déficits fiscais e preços elevados de ativos", afirmou.

No setor de investimento, a área de consultoria em investimentos bancários teve uma surpresa positiva com um aumento de 7% nas taxas de assessoria de fusões e aquisições, contrariando a expectativa de uma queda de 14%. "A atividade começou lenta, mas ganhou força à medida que o sentimento de mercado melhorou", disse Dimon.

A área de trading também subiu, com a receita de renda fixa alcançando US$ 5,69 bilhões, superando a estimativa de US$ 5,22 bilhões, e o comércio de ações gerando US$ 3,25 bilhões, em um novo recorde.

Além disso, o banco adicionou aproximadamente 500 mil novas contas correntes na área de CCB, contribuindo para o aumento das balanças dessas contas. Na área de cartões, o lançamento do Sapphire Reserve para negócios recebeu reações positivas e resultou em uma forte aquisição de novos cartões.

Com relação ao retorno de capital, o banco anunciou um aumento de 20% no dividendo comum e um programa de recompra de ações no valor de US$ 7 bilhões. A JPMorgan também encerrou o trimestre com uma sólida posição de capital, com um índice CET1 de 15% e liquidez de US$ 1,5 trilhão em caixa e valores mobiliários.