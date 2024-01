Ibovespa abre em queda com decisão de juros na China e feriado americano no radar

O Ibovespa opera em queda na manhã desta segunda-feira, 15, seguindo o ambiente negativo do mercado internacional. No radar dos investidores está a manutenção da taxa de juros na China.

Ibovespa: - 0,52% , 130.292 pontos

A decisão, anunciada nesta segunda-feira, 15, foi na contramão da expectativa de investidores, que esperavam por um corte. Mas preocupações sobre a volatilidade do iene diante de incertezas sobre quando o Federal Reserve iniciará o ciclo de cortes pesaram sobre a decisão. Em um ano o yuan acumula cerca de 5,7% de queda frente ao dólar.

"As moedas asiáticas não conseguiram tirar partido da queda do dólar no final do ano. A razão parece ser principalmente o fraco crescimento chinês e um yuan que parece pairar em níveis fracos, enquanto as autoridades procuram alavancas para reacender a economia", escreveram analistas do ING em relatório.

Bolsas da Europa recuam. O tom também é negativo no mercado de futuros dos Estados Unidos. Não haverá, no entanto, pregão à vista em Nova York devido ao feriado de Martin Luther King. Sem os americanos, há menor liquidez nesta segunda. A presença de estrangeiros representa cerca de 54% das negociações na bolsa brasileira, sendo grande parte de fundos americanos.

Maiores altas do Ibovespa

PCAR3: + 5,88%

MRVE3: + 3,07%

ELET3: + 2,97%

Maiores quedas do Ibovespa

GOLL4: - 11,97%

CMIN3: - 4,32%

AZUL4: - 3,97%

O principal destaque do pregão desta segunda são as ações da GOL, que caem cerca de 12%, com investidores reagindo aos rumores sobre a possibilidade de a companhia pedir recuperação judicial nos Estados Unidos. De acordo com fontes do jornal Folha de S. Paulo, a empresa cogita registrar o pedido em até um mês por entender ser mais vantajoso que realizar o processo no Brasil.

Dólar hoje

A maior aversão ao risco também é sentida no câmbio, com valorização de 0,4% do dólar frente ao real para R$ 4,875. Boletim Focus divulgado nesta manhã mostrou que o consenso de economistas para o dólar do fim do ano foi revisado de R$ 5 para R$ 4,95. Foi a primeira vez desde 2021 que a projeção para o fim de 2024 caiu para baixo de R$ 5. Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

