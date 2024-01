GOL (GOLL4) desaba 11% e lidera perda do Ibovespa com rumores sobre RJ nos EUA

As ações da GOL (GOLL4) caem cerca de 11% no pregão desta segunda-feira, 15, com investidores reagindo aos rumores sobre a possibilidade de a companhia pedir recuperação judicial nos Estados Unidos. De acordo com fontes do jornal Folha de S. Paulo, a empresa cogita registrar o pedido em até um mês por entender ser mais vantajoso que realizar o processo no Brasil.

Ainda segundo a reportagem, a GOL irá realizar um plano de reestruturação da dívida com credores nas próximas duas semanas. A dívida bruta da companhia no fim do terceiro trimestre era de R$ 20,22 bilhões, com apenas R$ 993 bilhões em caixa.

Na bolsa, as ações da companhia vinham andando de lado nos últimos meses, mas nunca conseguiram retomara o patamar pré-covid, quando ainda eram cotadas acima de R$ 30. Com a queda de hoje, os papéis são negociados abaixo de R$ 7.

Nota de crédito mais baixa

Ainda em dezembro do ano passado, a companhia chegou a ter nota de crédito rebaixado pela agência Fitch de CCC+ para CCC-, ficando mais próximo de D, que significa alto risco de a companhia não conseguir honrar suas dívidas.

"Os rebaixamentos refletem os crescentes riscos de reestruturação da dívida da Gol, como resultado dos elevados riscos de refinanciamento, da pressão sobre o fluxo de caixa operacional da companhia devido a pagamentos correntes e diferidos de arrendamentos, e da fraca liquidez. A avaliação incorpora o recente anúncio feito pela Gol sobre a contratação uma consultoria financeira para revisar sua estrutura de capital", avaliou a Fitch em dezembro.