Focus: consenso para o dólar deste ano cai abaixo de R$ 5 pela 1ª vez desde 2021

O consenso de economistas para o dólar do fim do ano foi revisado de R$ 5 para R$ 4,95, de acordo com o boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 15. Foi a primeira vez desde 2021 que a projeção para o fim de 2024 caiu para baixo de R$ 5.

A expectativa de um real mais forte para o fim do ano tem base na cotação atual da moeda, que tem se mantido abaixo de R$ 5 desde outubro.

A projeção de que o dólar irá fechar este ano abaixo dos R$ 5 veio ganhando força desde o fim do ano passado, de acordo com reportagem publicada pela Exame em dezembro. Na época, casas como BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame) e BB Investimentos já previam dólar a R$ 4,85 e R$ 4,95, respectivamente.

Expectativas pelo início do ciclo de juros nos Estados Unidos são o que contemplam as projeções de dólar mais fraco para este ano.

O economista André Perfeito espera um dólar ainda mais baixo para este ano, a R$ 4,30. "Um dos principais motivos de queda é justamente a melhora da balança comercial e ao que tudo indica o mercado pode estar migrando para este cenário."

Outras revisões do Focus

A projeção de dólar para o fim de 2025 foi mantida em R$ 5 e para 2026, revisada de R$ 5,10 para R$ 5,06. Economistas também passaram a prever um Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) mais fraco para este ano, com revisão de 3,90% para 3,87%, ainda acima do centro da meta de inflação de 3%.

