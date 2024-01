Ações do Pão de Açúcar (PCAR3) sobem mais de 10% com proposta de aumento de capital; entenda

As ações do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) dispararam no Ibovespa desta sexta-feira, 12. Por volta das 15h, os papéis da varejista tinham uma alta de 10,63%. Entre as razões que fizeram os investidores se animarem a proposta de aumento de capital da companhia.

Junto das ações do Pão de Açúcar, outras varejistas de alimentos sobem no pregão de hoje. Confira as cotações abaixo:

Pão de Açúcar (PCAR3): +10,63%

+10,63% Carrefour (CRFB3): +4,71%

+4,71% Assaí (ASAI3): +2,09%

+2,09% Grupo Mateus (GMAT3): +2,16%

Pão de Açúcar (PCAR3) propõe aumento de capital

Durante a manhã, o Pão de Açúcar publicou um fato relevante convocando seus acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Ao todo, são quatro deliberações que ocorrerão no encontro:

aumento do limite do capital autorizado — saindo das atuais 400 milhões de ações ordinárias para 800 milhões —, com a alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social da companhia;

—, com a alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social da companhia; alteração no Estatuto Social de forma a incluir atividade de gestão de ativos intangíveis não-financeiros no âmbito do seu objeto social;

no âmbito do seu objeto social; alteração do número de Co-Vice-Presidentes e da competência para indicação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração ;

; consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações acima propostas.

