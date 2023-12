Ibovespa agora: bolsa opera em queda com IPCA no Brasil e CPI dos EUA

O Ibovespa nesta terça-feira, 12, opera em queda. Na véspera da Super Quarta, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, novos dados divulgados hoje vão alimentar as expectativas dos investidores sobre as decisões monetárias dos dois países. Junto a isso, por aqui, movimentos políticos também estão no radar.

Antes da abertura do mercado, o IBGE publicou os números referentes a novembro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA). O indicador, que é a nossa inflação oficial, encerrou o mês com alta de 0,28% — dentro do consenso que apontava para um avanço entre 0,24% e 0,38% no período. No ano, o IPCA acumula alta de 4,04% e, nos últimos 12 meses, de 4,68%, abaixo dos 4,82% observados nos 12 meses anteriores.

Na avaliação de Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, um dos destaques ficou por conta do grupo de alimentos, que passou de 0,31% mensal em outubro para 0,63% em novembro. "Apesar da aceleração inflacionária, sua dinâmica pode ser considerada positiva. Isso porque os itens mais voláteis, com sazonalidade negativa nos meses do final do ano, foram responsáveis pelo movimento visto hoje." A expectativa é de que os números pouco precifiquem a decisão de amanhã do Comitê de Política Monetária (Copom).

Ibovespa agora

IBOV: -0,50%, aos 126.281 pontos.

Outro indicador divulgado, e que tem impacto nas economias mundiais, é o CPI (Índice de Preços ao Consumidor) dos EUA também de novembro. Em relação ao mês anterior, o indicador teve alta de 0,1%, acima do consenso de estabilidade (0%). Na comparação com novembro do ano passado, o CPI avançou 3,1%, conforme as expectativas. Ficou dentro das projeções também o núcleo do indicador, que registrou alta mensal de 0,3%, e anual de 4%.

Segundo Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, investidores ainda estão cautelosos com esses números devido à próxima decisão do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que ocorre amanhã. “Na sexta-feira passada, a criação de empregos para novembro veio um pouco mais forte do que se esperava, o aumento salarial foi mais forte e a taxa de desemprego também caiu além das expectativas. Isso deixou os agentes do mercado financeiro com certa cautela de que talvez o caminho do ‘pouso suave’ da economia americana possa ter alguns percalços e ser um pouco mais longo do que aquelas previsões bastante otimistas.”

Giro político

No radar político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta terça-feira a medida provisória que prorrogou o Desenrola, programa de renegociação de dívidas, até dia 31 de março. Além disso, uma portaria do Ministério da Fazenda alterou as regras ao acesso ao sistema por meio do gov.br, permitindo que contas de nível bronze possam acessar a plataforma de renegociação apenas para o pagamento da dívida à vista - antes, somente contas com certificação digital ouro ou prata eram aptas.

Ainda de olho em Brasília, o Senado pode votar o projeto de lei que regulamenta e tributa as apostas esportivas no Brasil nesta terça. Caso seja aprovada, a Fazenda estima arrecadar R$ 2 bilhões já no ano que vem. Vale lembrar que essa é uma das medidas em tramitação no Congresso consideradas essenciais para o governo aumentar a arrecadação em 2024 e zerar o déficit nas contas públicas.

No radar corporativo

Entre as empresas listadas no Ibov, o dia começa com a notícia de que o GPA (PCAR3) informou a revisão do plano de expansão que previa a inauguração de 300 novas lojas no período entre 2022 e 2024. Desse montante, 168 lojas remanescentes serão inauguradas entre janeiro de 2024 e dezembro de 2026. Na abertura do mercado, as ações do dono do Pão de Açúcar e Extra operavam com alta de 2,23%.

Por outro lado, a Hapvida (HAPV3) iniciou as negociações do dia em queda (3,07%) com a notícia da renúncia de Mauricio Fernandes Teixeira, diretor-vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores. Quem assume o cargo interinamente a partir de janeiro é Luccas Augusto Adib, atual diretor de Mercado de Capitais.

Já a Petrobras (PETR4) e a Eletrobras (ELET6) anunciaram que, após 13 anos de negociações, entraram em um acordo no qual a companhia elétrica vai desembolsar R$ 1,2 bilhão à petroleira, por juros e correção monetária de um empréstimo compulsório. Na abertura do Ibovespa, as ações PETR4 caiam 0,24%, enquanto a ELET6 recuava 0,18%.

Maiores altas do Ibovespa

Soma (SOMA3): +2,94%

Pão de Açúcar (PCAR3): +2,48%

Assaí (ASAI3): +2,44%

Maiores quedas do Ibovespa

Hapvida (HAPV3): -3,07%

Banco do Brasil (BBAS3) : -2,16%

Casas Bahia (BHIA3) : -1,96%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta terça-feira. A moeda americana cai 0,25%, a R$ 4,925. Na segunda, o dólar fechou em alta de 0,15%, cotado a R$ 4,937.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

