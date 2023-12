Inflação, GPA revisa plano e mudança na diretoria da Hapvida: 3 assuntos que movem o mercado

Na véspera da decisão do Federal Reserve, banco central americano, os investidores acompanham a divulgação do CPI (Índice de Preços ao Consumidor) de novembro, que deve mostrar preços estáveis na comparação mensal. A reunião de dois dias do Fed também começa nesta terça-feira, 12, e é esperado que o banco central dos EUA mantenha a taxa de juros estável na faixa de 5,25% a 5,5%.

No mercado interno, os investidores acompanham a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

GPA ( PCAR3)

O GPA (PCAR3) informou ao mercado na noite da última segunda-feira, 11, a revisão do plano de expansão. O fato relevante altera as projeções sobre as datas de abertura de novas lojas. O plano de expansão divulgado em setembro de 2023 previa a inauguração de 300 novas lojas no período entre 2022 e 2024. Dessas 300 lojas, 121 já foram abertas até setembro de 2023 e 11 estão previstas para serem inauguradas no quarto trimestre de 2023, totalizando 132 novas lojas (99 de proximidade e 33 supermercados).

O GPA decidiu rever o prazo final desse plano de 2024 para 2026, devido a considerações sobre a otimização do nível de investimentos da companhia, dadas as condições de mercado mais recentes. Dessa maneira, o GPA informou que 168 lojas remanescentes serão inauguradas entre janeiro de 2024 e dezembro de 2026, sendo 151 de proximidade e 17 supermercados.

Hapvida ( HAPV3)

A Hapvida (HAPV3) informou que a renúncia de Mauricio Fernandes Teixeira, Diretor-Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores. O executivo deixa a diretoria a partir de 31 de dezembro de 2023 e e passa a contribuir na companhia como membro do conselho de administração e do comitê de finanças, mercado de capitais e M&A (comitê de finanças), a ser ratificado na assembleia geral de acionistas de 2024.

Quem assume o cargo interinamente a partir de janeiro de 2024 é Luccas Augusto Adib, atual Diretor de Mercado de Capitais, para assumir interinamente o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores. Ele é formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e mestrando em Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O executivo iniciou sua carreira em corporate finance no escritório Mattos Filho, onde atuou no processo de abertura de capital da Hapvida em 2018. Juntou-se à Companhia em 2019, e hoje é responsável pelas áreas de mercado de capitais, projetos especiais em finanças, reestruturação societária, planejamento tributário e área fiscal, liderando importantes projetos.

Desenrola Prorrogado

O governo prorrogou o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas, até dia 31 de março. A medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi publicada no Diário da União desta terça-feira, 12.

A partir de hoje, contas de nível ouro ou prata podem fazer a renegociação para pagamento à vista ou parcelado; já contas de nível bronze podem acessar a plataforma de renegociação apenas para o pagamento da dívida à vista. Anteriormente, somente contas com certificação digital ouro ou prata estavam aptas a participarem do programa.