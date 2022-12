Ibovespa hoje: Bolsa abre em queda em linha com cautela no exterior

O Ibovespa operava em queda de 0,43% na manhã desta segunda-feira, 12, acompanhando o tom de cautela do mercado internacional. Investidores seguem à espera dos principais eventos econômicos dos Estados Unidos, tendo entre eles a decisão do Federal Reserve (Fed), na quarta-feira, 14, e o Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), na terça-feira, 13.

No Brasil, a expectativa é para a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prevista para às 14h.

Na sexta-feira, 9, Lula anunciou sua primeira leva de ministros, que contou com Fernando Haddad para o Ministério da Economia. Ainda que negativa, do ponto de vista do mercado, a escolha teve efeitos limitados no último pregão, com o Ibovespa fechando em leve alta. Isso porque, como já era amplamente esperada a indicação de Haddad para a Economia, o evento já vinha sendo precificado há algumas semanas.

Maiores altas e baixas do Ibovespa

Na abertura desta segunda-feira, entre os destaques positivos do pregão eram os os papéis do do IRB Brasil (IRBR3) e Cielo (CIEL3).

Na sexta-feira, um relatório divulgado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) recomendou a compra da Cielo. Segundo os analistas do banco, o ano de 2022 marcou uma ‘reviravolta’ para a companhia. “Um TPV (Volume total de pagamentos) decente, um yield de receita impulsionado pela reprecificação, maior penetração de pré-pagamento, sólido controle de custos e fortes receitas da Cateno foram os principais ventos favoráveis.” O BTG apontou um preço-alvo de R$ 7 por ação para o fim de 2023, um potencial de 60% de alta.

Na ponta negativa, as maiores quedas ficaram com os papéis da Gerdau (GGBR4) e Bradespar (BRAP4), com queda de 1,46%, respectivamente.