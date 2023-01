Ibovespa hoje: bolsa recua à espera de Haddad; varejistas desabam com Americanas no radar

O Ibovespa recua nesta quinta-feira, 12, com investidores digerindo os dados da inflação americana, enquanto agardam pelo anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Ibovespa: - 0,54%, 111.913 pontos

O índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) foi divulgado nesta manhã, revelando uma contração de 0,1% no mês de dezembro. O número ficou levemente abaixo do consenso, que era variação nula no mês. Com isso, o CPI de 2022 fechou em 6,5%, em linha com as expectativas. Os núcleos do CPI também saíram dentro do esperado.

"A inflação desacelerando deve permitir ao Fed reduzir o ritmo de alta dos juros, mas o fim do ciclo ainda é incerto e a taxa pode ultrapassar 5% até maio. Além disso, a desaceleração mais lenta da inflação de serviços, com o mercado de trabalho ainda aquecido, significa que o Fed pode manter os juros em patamar restritivo por mais tempo, contrariando a expectativa de mercado que precifica queda, ou seja, o inicio do afrouxamento monetário, ainda esse ano", avaliou a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória.

Já no período da tarde, o mercado deverá repercutir as medidas econômicas que serão apresentadas por Haddad para reduzir o déficit público. Segundo o jornal O Globo, o impacto das medidas deve ser de R$ 100 bilhões a R$ 150 bilhões.

Ainda nos primeiros negócios do dia, varejistas desabam, com investidores digerindo o anúncio-bomba feito pela Americanas. Na última noite, a empresa afirmou ter detectado R$ 20 bilhões em inconsistências contábeis. Rial, após encontrar o rombo, deixou renunciou ao cargo de CEO em menos 10 dias após ter assumido o comando da empresa. As ações da companhia entraram em leilão após terem aberto em queda de 75%.