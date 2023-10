Ibovespa agora: bolsa opera com volatilidade após IPCA no Brasil e PPI nos EUA

Na véspera de feriado, o Ibovespa desta quarta-feira, 11, opera em queda, repercutindo os dados da inflação no Brasil e do consumo nos Estados Unidos. Além disso, os investidores seguem atentos aos desdobramentos da guerra entre Israel e o Hamas.

Antes da abertura da bolsa brasileira, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE, apontou que no mês de setembro a inflação subiu 0,26% — abaixo das projeções de 0,33%. No ano, o indicador acumula alta de 3,50% e, nos últimos 12 meses, de 5,19%.

Segundo o economista André Perfeito, os dados qualitativos mostram melhoras: a dispersão caiu e os núcleos também retrocederam. “O resultado é muito bom e reitera uma visão mais benigna da política monetária que deve continuar com cortes de 50 pontos base na taxa básica levando a Selic para 11,75% ao final do ano.”

Ibovespa agora

IBOV: -0,39%, aos 116.282 pontos.

Outro indicador no radar dos investidores é o índice de preços ao produtor (PPI), divulgado pelo Departamento do Trabalho dos EUA, que mostrou alta de 0,5% em setembro — o consenso era um avanço de 0,3%. Na base anual, o crescimento foi de 2,2%. Além desses números, o Federal Reserve (Fed, banco central americano) divulgará às 15h (horário de Brasília) a ata da última reunião do seu conselho monetário.

“A ata é um pouco datada, trata-se do documento da reunião do dia 20 de setembro, em que o Fed se posicionou de maneira mais firme. Em seu dot plot, os integrantes do Fed mostraram uma projeção de juros mais altos para 2024 e 2025. Inclusive, o chairman, Jerome Powell, não descartou a possibilidade de novas altas ainda em 2023”, explica Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

De lá para cá, o que se observou foi a disparada dos treasuries e a valorização da moeda americana frente aos pares globais. Apesar disso, o especialista alerta que o cenário mudou nas últimas três semanas. A principal mudança, ele lembra, é justamente a guerra entre Israel e o Hamas, que alimentou a aversão ao risco.

"Adicionalmente, alguns membros do Fed adotaram um discurso mais cuidadoso e cauteloso, sinalizando que a instituição vai levar em consideração as altas recentes do tesouro americano. Isso porque a alta dos rendimentos representam, na prática, um aperto das condições financeiras atuais, eles encarecendo as condições de empréstimos e financiamentos das pessoas físicas e jurídicas do país", diz Mattos.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em queda. Nesta quarta, a moeda americana cai 0,37% a R$ 5,037. Na última segunda, o dólar fechou em queda de 1,44%, cotado a R$ 5,056.

Maiores altas do Ibovespa

Gol ( GOLL4 ) : +3,24%

Cielo ( CIEL3 ): +1,96%

JBS (JBSS3): +1,73%

Maiores quedas do Ibovespa

IRB ( IRBR3 ) : -7,46%

Magazine Luiza ( MGLU3 ) : -5,05%

Grupo Soma (SOMA3) : -4,62%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.