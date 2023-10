Ibovespa agora: bolsa opera em alta com FMI e alívio nas falas do Fed

O Ibovespa opera em alta nesta terça-feira, 10, após uma véspera marcada pelas repercussões dos conflitos entre Israel e o Hamas. Em dia de agenda vazia no Brasil, o mercado deve estar de olho nos desdobramentos no Oriente Médio, nas previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e em membros do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

Na última segunda, com as incertezas que uma nova guerra pode trazer ao mercado e à geopolítica internacional, o dólar disparou e um cenário de inflação global tomou o radar dos investidores. No entanto, as coisas viraram quando as falas de Philip Jefferson, vice-presidente do Conselho de Governadores do Fed sinalizaram para os riscos de uma política monetária contracionista demais no país.

Para ter uma ideia, o dólar atingiu a máxima de R$ 5,1824, mas caiu e fechou aos R$ 5,130. Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, explica que as falas sugerem que as altas das últimas semanas dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, os treasuries, na prática, constituem um aperto das condições financeiras nos Estados Unidos.

Ibovespa agora

IBOV: +1,43%, aos 116.798 pontos.

“Isso quer dizer que as condições de empréstimos de financiamentos para as pessoas físicas e para as pessoas jurídicas nos EUA estão mais caras e restritivas. Esse é o objetivo almejado pelo Fed e, por conta disso, se esse cenário continuar deve levar a uma análise cuidadosa do Fomc em suas próximas decisões e, talvez, afaste a possibilidade de novas altas de juros”, explica.

Outro fator que deve impactar os investidores foram as projeções do FMI. Nesta terça, o fundo elevou PIB do Brasil para 3,1% neste ano, ante a projeção anterior de 2,1%. Além disso, o organismo aponta que o primeiro ano de gestão do terceiro governo Lula melhor que último ano de Bolsonaro.

Por fim, o mercado renovou as expectativas com a China após o anúncio de novos estímulos. A origem da esperança foi uma notícia da Bloomberg com fontes anônimas que afirma a intenção do governo aumentar o déficit em US$ 137 bilhões para financiar projetos de infraestrutura. O objetivo, segundo a reportagem, seria levar a China para mais perto de sua meta de crescimento.

Dólar hoje

O dólar hoje abriu em queda. Nesta terça, a moeda americana cai 0,62% a R$ 5,098. Na última segunda, o dólar fechou em queda de 0,62%, cotado a R$ 5,130.

Maiores altas do Ibovespa

CVC ( CVCB3 ) : +6,78%

Vamos ( VAMO3 ): +4,71%

Gol (GOLL4): +4,01%

Maiores quedas do Ibovespa

Carrefour ( CRFB3 ) : -0,92%

Prio ( PRIO3 ) : -0,91%

Alpargatas (ALPA4) : -0,61%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.