Bolsa abre no feriado? Veja o funcionamento da B3 no feriado de 12 de outubro

A B3 (B3SA3) não abrirá na quinta-feira, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Sem emenda, as negociações na bolsa brasileira voltarão normalmente na sexta-feira, 13.

Na reta final do ano, a B3 ainda ficará fechada nos seguintes feriados: Finados (2/11), Proclamação da República (15/11), Natal (25/12), antevéspera de Ano Novo (29/12).

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

E os bancos? Veja o funcionamento no próximo feriado

Agências bancárias também não abrirão no feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta quinta-feira, 12. De acordo com o calendário oficial da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), o Conselho Monetário Nacional (CMN) estipula que o dia é considerado feriado nacional e, por isso, não haverá expediente bancário.

As áreas de autoatendimento seguem disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking), tanto no feriado quanto no final de semana subsequente.

Como pagar as contas no feriado?

As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no dia 12 de outubro poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, ou seja, na sexta-feira, 13.

Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).