Ibovespa opera em queda após anúncio de tarifas dos EUA ao Brasil

O Ibovespa opera em queda nesta quinta-feira, 10, recuando 0,66%, aos 136.568 pontos, por volta das 12h, em meio à escalada das tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

A reação ocorre após o presidente Donald Trump, na última quarta-feira, 9, anunciar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, medida que acendeu o alerta em setores exportadores e provocou resposta diplomática imediata do Itamaraty.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, afirmou que o Brasil é um país soberano com instituições independentes e prometeu reciprocidade caso a tarifa seja implementada.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,66%, a 136.568 pontos

Dólar hoje: +0,81% a R$ 5,548

Trump associa a tarifa a questões políticas internas do Brasil, como o julgamento de Jair Bolsonaro e decisões do Supremo Tribunal Federal contra plataformas digitais americanas. A medida é lida como um gesto de apoio ao ex-presidente brasileiro e um recado à Suprema Corte.

No mercado financeiro, os reflexos foram imediatos. O Ibovespa fechou em queda de 1,31% na quarta-feira, aos 137.480 pontos, e deve aprofundar as perdas nesta quinta-feira, sobretudo nos setores mais expostos ao comércio exterior.

O EWZ, ETF que replica o Ibovespa na Bolsa de Nova York, caiu 1,92% no pregão da véspera, a US$ 28,16. Na sessão, o índice caía 1,86% a US$ 27,64, às 12h.

As ações das empresas que poderão ser mais afetadas com as tarifas de Trump operavam mistas na manhã desta quinta-feira, 10.

Petrobras ( PETR3; PETR4 ): +0,71% e -0,12%

): +0,71% e -0,12% Embraer ( EMBR3 ): -7,25%

Gerdau ( GGBR4) :+3,87%

Vale (VALE3): +5,11%

IPCA sobe em junho

No radar econômico, o destaque é o IPCA de junho, que subiu 0,24%, levemente acima da expectativa de 0,20%, de acordo com dados do IBGE divulgados nesta quinta-feira, 10. A inflação acumulada em 12 meses chegou a 5,35%, acima do teto da meta. No ano, o indicador acumula alta de 2,99%.

A energia elétrica residencial foi o principal destaque de alta, com aumento de 6,93% no semestre, puxada pela mudança nas bandeiras tarifárias e reajustes em várias cidades.

Já o grupo Alimentação e Bebidas recuou 0,18%, com destaque para as quedas nos preços de ovos, arroz e frutas. O grupo Transportes subiu 0,27%, impulsionado por transporte por aplicativo e conserto de automóveis.

No radar hoje

Na agenda política, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realizou uma entrevista coletiva com mídias independentes. O ministro fez declarações acerca das tarifas de Trump. Segundo ele, a decisão de taxar o Brasil em 50% é "eminentemente política, não parte de nenhuma racionalidade econômica". "EUA é superavitário em relação à América do Sul como um todo e ao Brasil também", declarou. Para Haddad, a única explicação é que a família Bolsonaro urdiu essa ação com um objetivo específico: escapar do processo que está em curso.

"E isso não é uma acusação infundada. Eduardo Bolsonaro disse publicamente que as coisas podem piorar", afirmou, dizendo também que a extrema-direita terá que reconhecer que deu um tiro no pé porque está prejudicando o principal estado do país, que é São Paulo. " É um dia ruim, uma agressão que ficará marcada", concluiu.

Nos Estados Unidos, o foco segue sobre a política monetária. A ata da última reunião do Federal Reserve, divulgada na véspera, reforçou a percepção de que cortes de juros podem ocorrer ainda este ano. O documento revelou que apenas “alguns poucos” dirigentes consideram apropriado reduzir os juros já nas próximas reuniões, mas a maioria vê espaço para cortes se os choques inflacionários forem temporários.

Nesta quinta, os investidores acompanham as falas de três dirigentes do Fed: Alberto Musalem (11h), Christopher Waller (14h15) e Mary Daly (15h30).

Além disso, o mercado repercute a notícia de que os pedidos semanais de auxílio-desemprego ficaram abaixo do esperado, com 227 mil solicitações na semana encerrada em 5 de julho, frente a uma projeção de 238 mil, o que reforça a percepção de resiliência do mercado de trabalho americano.

Mercados internacionais

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta, com destaque para a Coreia do Sul, onde o Kospi avançou 1,58%. Na China, o índice CSI 300, que acompanha as principais ações negociadas nas bolsas de Xangai e Shenzhen, teve ganho de 0,47%. O Hang Seng, em Hong Kong, subiu 0,57%. O S&P/ASX 200, da Austrália, teve alta de 0,59%. Já o Nikkei 225, do Japão, caiu 0,44%.

Na Europa, os índices operavam em alta por volta das 12h, com o Stoxx 600 subindo 0,45%; o CAC 40, da França, com avanço de 0,12%; o FTSE 100, do Reino Unido, com alta de 1,16%; e o DAX, da Alemanha, se destoando, com queda de 0,33%.

Nos Estados Unidos, os índices de Wall Street operavam mistos. O Dow Jones subia 0,58%, o S&P 500 valorizava 0,19%, enquanto o Nasdaq 100 desvalorizava 0,19%.