Minerva: Abatida com 'tarifaço' de Trump, ação fica entre maiores baixas da Bolsa

As ações da Minerva (BEEF3) estão entre as maiores baixas do Ibovespa nesta quinta-feira, 10. Os papéis chegaram a recuar 9,31%, cotadas a R$4,97 às 10h17 (horário de Brasília), mas reduziu perdas, seguindo no vermelho. A companhia foi objeto de análise dos bancos e analistas de ações, que apontam a apontam como a mais afetada do setor frigorífico pela recente tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Minerva tem 18% de suas vendas direcionadas ao mercado americano, é uma das mais expostas ao impacto dessa medida.

A tarifa, prevista para entrar em vigor no dia 1º de agosto, foi oficializada ontem à noite em um carta do republicado direcionada ao presidente Lula, citando decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionadas a empresas de mídia dos EUA no Brasil. A nova medida eleva significativamente a tarifa inicial de 10% sobre o Brasil, anunciada em abril, no chamado "Liberation Day".

Impacto no setor de carne bovina

Embora o impacto sobre o setor de carne bovina brasileira seja moderado — já que apenas 8% das exportações brasileiras de carne vão para os Estados Unidos —, a Minerva tem forte presença nesse mercado e deve sentir mais os efeitos da medida. A carne bovina brasileira acessa o mercado americano através de quotas tarifárias, com uma tarifa fixa de 4,4 centavos por quilo dentro da quota de 65.005 toneladas. Volumes acima desse limite estão sujeitos a uma tarifa de frete de 26,4%. O Brasil já preencheu integralmente a quota de 2025 nas primeiras semanas do ano.

De acordo com analistas da XP, a Minerva gerou aproximadamente 15% de suas receitas brutas dos últimos 12 meses com exportações para os EUA. Apesar de o impacto real na receita de exportação estar previsto entre 8% e 15%, a empresa, como alternativa, poderá redirecionar volumes para outros mercados, mas isso deve ocorrer a um custo maior nas margens. A diferença de preços entre os mercados importadores é moderada, com o preço médio de exportação do Brasil para os EUA em junho sendo de US$ 5.600 por tonelada, contra US$ 5.494 por tonelada para a China e US$ 5.357 por tonelada para outros mercados. Os Estados Unidos, por sua vez, importa cortes de menor valor, como beef trimmings, com preços geralmente inferiores e que podem vir a ficar mais altos com as tarifas.

No entanto, isso provavelmente não seria suficiente para compensar integralmente a possível queda de volumes, segundo os analistas da corretora.

Riscos cambiais e de juros

A depreciação do real, que chegou a ultrapassar a marca de R$5,60, pode ajudar a mitigar os impactos das tarifas para algumas empresas, como a Minerva, segundo analistas do Goldman Sachs. Sua estrutura de custos e origem das vendas são mais sensíveis às variações cambiais, e a desvalorização da moeda pode, de certa forma, compensar a perda de volume de vendas. No entanto, a alta das taxas de juros no Brasil, com a Selic elevada por mais tempo, pode representar um risco adicional para empresas como a Minerva e a Marfrig (MRFG3), que têm uma estrutura de capital mais alavancada e dependem de uma gestão eficaz das dívidas para garantir fluxo de caixa.

Por outro lado, empresas como a JBS (JBSS32), que têm apenas 4% de suas vendas direcionadas aos EUA, estão mais protegidas. Com uma plataforma de operação diversificada, a JBS cobre uma ampla gama de produtos, marcas e destinos, tornando-se menos vulnerável aos efeitos de políticas comerciais específicas.

As ações da JBS, listadas em Nova York, operam em alta de 2,78%. Enquanto isso, no Brasil, os papéis de BRF (BRFS3) recuam mais de 2% e Marfrig (MRFG) derrete mais de 3%, também entre as cinco maiores baixas do Ibovespa