Ibovespa tem 7º pregão seguido de queda e se distancia dos 120 mil pontos

O Ibovespa recuou nesta quarta-feira, 9, estendendo a sequência de perdas para o sétimo pregão. O principal índice da B3 caiu , aos pontos. Uma sequência tão grande de quedas não era vista desde junho de 2022.

Ibovespa hoje

IBOV : - 0,57%, aos 118.409 pontos

Entre as ações com maior peso do Ibovespa, a pressão negativa veio do setor bancário e da Vale (VALE3). Os bancos recuam em bloco em uma semana marcada pela divulgação de balanços do segundo trimestre.

O balanço do Itaú (ITUB4) divulgado ontem veio dentro das expectativas, mas os investidores sentiram falta de um gatilho para alta das ações. O último bancão de varejo a apresentar seu resultado é o Banco do Brasil (BBAS3), que mostra os números após o fechamento do mercado.

“Além disso, há um movimento de aversão ao risco no setor bancário no exterior, após o anúncio de taxações na Itália e o rebaixamento do rating de bancos regionais nos EUA ontem”, avaliou Bruna Sene, analista da Nova Futura Investimentos.

Santander ( SANB11 ) : - 1,27%

Bradesco ( BBDC4 ) : - 0,52%

Banco do Brasil ( BBAS3 ) : - 0,55%

Itaú (ITUB4) : - 0,36%

Já a Vale voltou a cair em bloco com as siderúrgicas após novos dados preocupantes na China. O gigante asiático apresentou inflação levemente acima do esperado para julho, com alta de 0,2% ante expectativa de 0,1% de queda. Na comparação anual, no entanto, houve deflação de 0,3%, 0,1 ponto percentual abaixo do consenso.

Gerdau ( GGBR4 ) : - 4,05%

Gerdau Metalúrgica ( GOAU4 ) : - 3,90%

Vale (VALE3) : - 0,90%

O que freia a queda do índice é a alta da Petrobras (PETR4), que avança junto com o petróleo. A preocupação com a demanda da China chegou a preocupar, mas perdeu espaço para a expectativa de cortes na oferta por parte de Arábia Saudita e Rússia.

Petrobras ( PETR3 ) : + 1,15%

Petrobras (PETR4) : + 0,79%

No cenário macro, dados de vendas do varejo divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram estabilidade no mês de junho ante expectativa de queda de 0,2%. Na comparação anual, as vendas subiram 1,3%. A reação foi positiva, mas não o suficiente para reverter a tendência negativa do Ibovespa.

Maiores quedas do Ibovespa

Em um dia majoritariamente negativo, as ações da CVC (CVCB3) ficaram entre as maiores quedas deste pregão. O motivo é a temporada de balanços: a companhia apresentou um prejuízo 76% maior no segundo trimestre, para R$ 167 milhões.

CVC ( CVCB3 ) : - 7,99%

Petz ( PETZ3 ) : - 6,97%

Azul (AZUL4) : - 5,36%

Maiores altas do Ibovespa

Via ( VIIA3 ) : + 3,28%

São Martinho ( SMTO3 ) : + 3,22%

Rumo (RAIL3) : + 2,32%

Veja também

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.