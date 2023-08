O CPI e a política do Fed, IBGE divulga atividade de serviços, balanços e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais operam em alta na manhã desta quinta-feira, 10, com investidores à espera do Índice de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) do mês de julho. O indicador, que será divulgado às 9h30, tem potencial de mexer com as expectativas sobre o o futuro da política monetária do Federal Reserve.

CPI nos EUA

O consenso para o CPI desta quinta é de alta mensal de 0,2% e leve alta de 3% para 3,3% no acumulado de 12 meses. Para o núcleo do CPI é esperado uma alta de 0,2% na comparação mensal e manutenção do nível de 4,8% na anual.

Qualquer surpresa para cima nessa frente tende a reacender os temores de que os juros permanecerão altos nos Estados Unidos por mais tempo. Até o início desta manhã, investidores não precificavam novas altas de juros nos Estados Unidos.

IBGE divulga PMS

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) irá divulgar a Pesquisa Mensal de Serviços, que deverá revelar crescimento do setor de 3,7% em junho frente ao mesmo período do ano passado. Frente ao mês anterior é esperada uma leve alta de 0,1%.

Balanços

Investidores deverão ainda reagir nesta quinta aos balanços divulgados entre a noite de ontem e esta manhã. Entre os destaques estiveram os números do Banco do Brasil, Cogna, MRV, Grupo Mateus, Positivo, Hypera e Minerva. O resultado da Azul está previsto para está manhã.

Nesta noite, ainda serão divulgados os balanços da Via, Cyrela, B3 Rumo, Simpar, PetroRecôncavo, Sabesp.

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.