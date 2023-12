Ibovespa agora: bolsa opera em alta de olho no Congresso e exterior

O Ibovespa opera com alta nesta quinta-feira, 7. O pregão será marcado pela repercussão da aprovação da privatização da Sabesp (SBSP3) na Alesp, que ocorreu durante a noite da véspera, e outros movimentos políticos em Brasília. Além disso, os investidores devem digerir dados econômicos da zona do euro e da China.

Na noite da última quarta, 6, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto que autoriza o governo do estado a privatizar a companhia de saneamento básico paulista. Ao todo, foram 62 votos favoráveis e 1 contrário, sendo que a oposição se absteve da votação. A privatização da Sabesp ainda carece de aprovação da Câmara dos Vereadores da capital paulista.

Ibovespa agora

IBOV: +0,43%, aos 126.158 pontos.

Outro fato que deve marcar o pregão de hoje — tanto na bolsa brasileira quanto nas globais — são os números da balança comercial da China. Houve queda de 0,6% das importações em novembro, contra uma alta de 3,3% um mês antes. Por outro lado, saíram de uma queda de 6,4% para um crescimento de 5,5% em novembro.

Diante desses números, as bolsas da China e Hong Kong fecharam em queda nesta madrugada. Mas, ainda assim, o minério de ferro sobem na Ásia. No fechamento da bolsa de Dalian, a commodity subiu 3,93%, enquanto em Cingapura avança no intradia de hoje por volta de 2,08%.

A zona do euro também apresentou números, mas nesse caso foi a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre do bloco econômico. O indicador saiu de uma alta de 0,1% em relação ao mesmo período do ano passado para uma estagnação (0,0%). Na Europa, os principais índices operam em queda.

No Brasil, o deputado Danilo Forte (União), que é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), fez uma coletiva à imprensa hoje sobre o relatório final e o parecer será protocolado no sistema do Congresso Nacional. De acordo com ele, haverá mais "previsibilidade" na execução orçamentária.

O calendário obriga o governo a empenhar todas as emendas impositivas até o mês de julho de cada ano. O cronograma define que o cadastramento das emendas pelos deputados e senadores deve ser concluído sempre 15 dias após o início das atividades do Congresso em cada ano.

Por fim, foi adiada para hoje a votação da medida provisória que regulamenta a isenção tributária para créditos fiscais vindos de subvenção para investimentos (MP 1185/23). Ela está incluída na “agenda” do governo federal que visa aumentar a arrecadação e zerar o déficit fiscal. Caso seja aprovada, de acordo com o Executivo, a mudança poderá gerar uma arrecadação de R$ 35 bilhões em 2024.

O texto faz parte da agenda prioritária do governo federal para aumentar a arrecadação e fechar o déficit fiscal previsto para o ano que vem. O Executivo afirma que a nova sistemática criada pela MP 1185/23 tem potencial para gerar uma arrecadação de R$ 137 bilhões em quatro anos, sendo R$ 35 bilhões já em 2024.

Maiores altas do Ibovespa

Cogna (COGN3): +4,95%

Pão de Açúcar (PCAR3): +4,27%

Yduqs (YDUQ3): +3,71%

Maiores quedas do Ibovespa

Engie (EGIE3): -2,18%

São Martinho (SMTO3) : -1,90%

Cemig (CMIG4) : -1,53%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta quinta-feira. A moeda americana cai 0,30%, a R$ 4,887. Na quarta, o dólar fechou em queda de 0,48%, cotado a R$ 4,902.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Com informações do Estadão Conteúdo