Ibovespa agora: bolsa opera em baixa com investidores de olho nos EUA

O Ibovespa desta quinta-feira, 5, abriu com leve alta e tem operado entre ganhos e perdas, no patamar dos 113 mil pontos. Com a agenda vazia no Brasil, o radar dos investidores está focado em novos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos e nas falas dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

Nesta quinta, foram divulgados os números de pedidos de seguro desemprego referentes à última semana de setembro. De acordo com o Departamento de Trabalho dos EUA, foram 207 mil pedidos, abaixo do consenso de 210 mil.

“Esse patamar é considerado relativamente baixo e sugere também um mercado de trabalho mais aquecido, com elevada demanda por mão de obra e baixa disponibilidade de trabalhadores. Isso volta a pressionar os títulos do tesouro”, pontua Leonel Mattos, da Stonex.

Ibovespa agora

IBOV: -0,51, aos 113.010 pontos.

Vale lembrar que as últimas semanas foram marcadas pelo fortalecimento global da moeda americana, na esteira de uma alta consistente dos rendimentos do título do tesouro dos EUA, os treasuries.

“Essa alta dos títulos do tesouro ocorre por conta de dados bastante aquecidos para atividade produtiva, na atividade econômica e também para o mercado de trabalho americano”, explica Mattos.

Em meio às incertezas com o payroll, que será publicado na sexta, os índices de Nova York operam em baixa no pregão desta quinta. O Dow Jones cai 0,03%, S&P 500 recua 0,09%, e a Nasdaq perde 0,06%.

Nas commodities, o petróleo tem ampliado as perdas que começaram na véspera, diante do receio de que uma desaceleração global que possa prejudicar a demanda. O barril do Brent cai 0,87%, a US$ 85,12, enquanto o WTI recua 0,97%, a US$ 83,41.

Apesar disso, para Marco Monteiro, analista CNPI da CM Capital, o Ibovespa hoje tende a ser de poucas perdas. Ainda que as petroleiras estejam caindo em bloco, outros setores devem compensar as perdas. " O financeiro está trabalhando bem positivo, exceto a B3 (B3SA3), com Bradesco (BBDC4) subindo mais de 2%, e Itaú (ITUB4) ganhando 0,5%. Ativos de materiais básicos também subindo, com a Vale trabalhando em alta já que minério de ferro lá fora está ajudando."

Dólar hoje

O dólar hoje abriu em alta. Nesta quinta, a moeda americana sobe 0,21% a R$ 5,164. Na última quarta, o dólar fechou em queda de 0,03%, cotado a R$ 5,153.

Maiores altas do Ibovespa

Cielo ( CIEL3 ): +2,33%

CVC ( CVCB3 ): +1,56%

Santander (SANB11) : +1,46%

Maiores quedas do Ibovespa

Minerva ( MRVE3 ) : -5,87%

3R Petroleum ( RRRP3 ) : -3,93%

Hapvida (HAPV3) : -3,87%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.