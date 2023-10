As ações que pagam dividendos mais indicadas para outubro; VIVT3 e VALE3 estão na lista

As ações da Telefônica (VIVT3) e da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de outubro como pagadoras de dividendos. Os papéis foram citados em 5 das oito carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Telefônica Vivo (VIVT3), os analistas afirmam que a empresa registrou um excelente resultado do segundo trimestre, com melhoria em todas as linhas de seu balanço. Um dos destaques é o negócio móvel (celulares), que tem apresentanto um ARPU (receita média por usuário) crescente sendo ajustado, no último desempenho, pelos reajustes de preço, migração de clientes para o pós-pago e churn (cancelamento) abaixo da média.

"Acreditamos que a empresa possa voltar a distribuir bons proventos, haja vista que a companhia vem melhorando seu resultado e reduzindo seu endividamento, enxergamos também a menor necessidade de investimentos sendo convertidos para distribuições", disse a equipe de analistas do PagBank.

Sobre a Vale (VALE3), os analistas do Santander afirmaram que a mineradora apresentou resultados sólidos, impulsionados pelo volume de vendas de minério de ferro sazonalmente mais forte e pelos sólidos preços realizados. Por meio de relatório, eles destacaram que o terceiro programa de recompra de ações está agora 72% concluído (500 milhões de ações; programa de 18 meses; anunciado em abril de 2022), e sua dívida líquida expandida está atualmente em US$ 14,7 bilhões (vs. a meta de US$ 10-20 bilhões). Além disso, a empresa anunciou um acordo vinculante para vender 13% de sua Divisão de Metais Básicos, por US$ 26 bilhões. "Embora apreciamos a iniciativa da administração de liberar valor em sua divisão de Metais Básicos, acreditamos que os investidores continuarão aguardando por melhorias operacionais antes de precificar isso."

Na segunda colocação do ranking dos papéis mais recomendados estão as ações do BB Seguridade (BBSE3), com quatro indicações, cada um. Já na terceira estão as ações Itaúsa (ITSA4), CPFL Energia (CPFE3) e Banco do Brasil (BBAS3), com duas recomendações cada papel. Veja lista completa abaixo:

Ação Recomendação Telefônica Vivo (VIVT3) 5 Vale (VALE3) 5 BB Seguridade (BBSE3) 4 Itaúsa (ITSA4) 2 CPFL Energia (CPFE3) 2 Banco do Brasil (BBAS3) 2 Auren (AURE3) 1 CCR (CCRO3) 1 Equatorial (EQTL3) 1 Petrobras (PETR4) 1 Aliansce Sonae (ALSO3) 1 Cemig (CMIG4) 1 Cosan (CSAN3) 1 Prio (PRIO3) 1 WEG (WEGE3) 1 Banco do Brasil (BBASE3) 1 Copel (CPLE3) 1 Bradespar (BRAP4) 1 Caixa Seguridade (CXSE3) 1 Iochpe-Maxion (MYPK3) 1 Santander (SANB11) 1 Petrobras (PETR3) 1

Ágora Investimentos

Ação Peso (%) Auren (AURE3) 20 CCR (CCRO3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Guide Investimentos

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Equatorial (EQTL3) 20 Petrobras (PETR4) 20 Vale (VALE3) 20

Genial

Ação Peso (%) Aliansce Sonae (ALSO3) 20 Cemig (CMIG4) 20 Cosan (CSAN3) 20 Prio (PRIO3) 20 WEG (WEGE3) 20

PagBank

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBASE3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Copel (CPLE3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Nova Futura

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Cemig (CMIG4) 20 Telefônica Brasil (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Planner

Ação Peso (%) Bradespar (BRAP4) 20 Caixa (CXSE3) 20 Iochpe-Maxion (MYPK3) 20 ISA CTEEP (TRPL4) 20 Santander (SANB11) 20

Santander

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Petrobras (PETR3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Terra