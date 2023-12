Ibovespa agora: bolsa opera em queda com previsão de inflação alta

O Ibovespa desta segunda-feira, 4, opera em queda. Com um dia de agenda relativamente vazia, os investidores aguardam por indicadores dos Estados Unidos que serão divulgados ao longo da semana. Por aqui, no radar corporativo está a Sabesp (SBSP3), cujo projeto de privatização será discutido a partir desta segunda na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Antes da abertura do mercado, o Boletim Focus desta semana apontou para uma leve alta da expectativa para a inflação deste ano. A projeção passou de 4,53% para 4,54%. Um mês antes, a mediana era de 4,63%. Para 2024, foco da política monetária, a projeção também oscilou de 3,91% para 3,92%. Há um mês, era de 3 91%. Agora, o mercado aguarda pelos números do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, referente ao terceiro trimestre, que será divulgado amanhã.

Ibovespa agora

IBOV: -0,66%, aos 127.334 pontos.

Outros números aguardados pelos investidores, mas a nível global, são referentes ao mercado de trabalho americano — visto que eles devem balizar as próximas decisões do Federal Reserve (Fed, banco central americano). E os dados virão praticamente em sequência: amanhã, 5, é dia de relatório Jolts, que vai mostrar a abertura de vagas de trabalho em outubro por lá; na quarta-feira, 6, é a vez do indicador ADP mostrar a criação de vagas não-agrícolas; por fim, na sexta-feira, 8, é dia de Payroll, que trará o panorama da folha de pagamento dos trabalhadores estadunidenses.

Na avaliação de Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX, desses números, a maior expectativa é com o Payroll, que será o ‘pivô’ dos rumos da política monetária americana. “Dados mais fracos devem elevar os temores de que economia americana esteja esfriando, após a taxa de juros atingir o patamar de 5,25% ao ano. Por outro lado, caso os dados saiam mais robustos e fortes, pode acabar jogando um balde de água fria no mercado e diminuir as apostas de que a flexibilização monetária deve acontecer antes do esperado.”

De volta ao Brasil, os investidores acompanham a discussão que terá início na tarde de hoje, na Alesp, do projeto de lei que autoriza o governo Tarcísio de Freitas a privatizar a Sabesp (SPBSP3). No último dia 22 de novembro, o projeto foi aprovado nas comissões por 27 votos favoráveis e oito contrários. Agora, a expectativa é de que a votação da desestatização da companhia paulista efetivamente transcorra amanhã.

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta segunda-feira. A moeda americana sobe 0,28%, a R$ 4,893. Na sexta, o dólar fechou em queda de 0,70%, cotado a R$ 4,881.

Maiores altas do Ibovespa

Pão de Açúcar ( PCAR3 ): +1,42%

Suzano ( SUZB3 ): +0,95%

Totvs (TOTS3): +0,71%

Maiores quedas do Ibovespa

Azul ( AZUL4 ) : -4,88%

Alpargatas ( ALPA4 ): -4,47%

Gol (GOLL4) : -4,16%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

