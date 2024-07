Por que o homem mais rico da China está perdendo tanto dinheiro?

O homem mais rico da China corre o risco de perder a posição que detém há quase três anos ao ver sua riqueza cair no maior ritmo entre os bilionários do mundo.

Zhong Shanshan, presidente da Nongfu Spring (empresa de água e refrigerantes), perdeu US$ 13 bilhões até agora em 2024, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, com uma fortuna de US$ 54,8 bilhões. Isso o mantém ainda acima de Colin Huang, fundador da plataforma de compras on-line PDD Holdings, com US$ 47,3 bilhões.

Desde fevereiro, as ações da Nongfu Spring perderam quase 20% do valor. Já as da PDD cresceram 6% no mesmo período.

A maior parte da fortuna de Zhong provém de participações na Nongfu e na farmacêutica Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise.

E por que a fortuna de Zhong vem caindo? Algumas explicações: guerra de preços, política e clientes preocupados com a saúde.

Segundo a Bloomberg, no início deste ano, a empresa – e o próprio Zhong – foram alvo de críticas após a morte em fevereiro de Zong Qinghou, fundador da rival Hangzhou Wahaha. Muitos clientes da Hangzhou ridicularizaram as embalagens da empresa concorrente, falando que era inspirada em "design japonês" e que esses "truques" serviam apenas para dar vantagem a Zhong.

Muitos usuários nas redes sociais também alegaram que o filho do bilionário possui passaporte dos EUA e questionaram a lealdade da família à China. A partir daí vendas de Wahaha dispararam.

Em abril, a China Resources Beverage, empresa rival, entrou com pedido para entrar na Bolsa de em Hong Kong. O objetivo era obter recursos para a sua marca de água engarrafada C’estbon

Pouco depois, a Nongfu introduziu um novo produto em concorrência direta com a C’estbon, empurrando os preços para baixo. O produto está sendo vendido a menos de 1 yuan por garrafa de 550 mililitros, menos da metade do seu preço normal de varejo.

Mesmo com a Nongfu reportando lucros mais fortes do que o esperado no ano passado, graças às vendas robustas de seus chás prontos, a proporção da receita da água engarrafada caiu para 47,5% – era 54,9% em 2022 – ressaltando no aumento da concorrência.

No último revés, o Conselho de Consumidores de Hong Kong disse na semana passada que a água da Nongfu continha o limite máximo de bromato, que pode representar riscos para a saúde quando consumido em excesso. As ações despencaram 7,3% em dois pregões antes de o conselho esclarecer que suas primeiras conclusões resultaram da avaliação da água da empresa em relação aos critérios usados ​​para uma categoria à qual não pertence. As ações se recuperaram depois que o órgão de fiscalização pediu desculpas, mas is estragos já estavam feitos.