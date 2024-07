Balanços da Tesla e Alphabet, Kamala Harris e corte de gastos no Brasil: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam mistos na manhã desta terça-feira, 23. Na Europa, as bolsas abriram em alta, com investidores repercutindo positivamente os balanços de empresas de tecnologia por lá. Investidores também aguardam a leitura preliminar do índice de confiança do consumidor da zona do euro referente a julho, que será divulgado nas próximas horas. Já nos Estados Unidos, os índices futuros ganharam algum fôlego com o início da divulgação de resultados de grandes empresas, mas o índice Nasdaq recua ligeiramente.

Na Ásia, as bolsas fecharam a sessão sem direção definida, com investidores chineses frustrados diante de ausências de medidas econômicas maiores para impulsionar o país. Apesar do corte de juros inesperado, o mercado avalia que é necessário um corte maior para recuperar a economia da China. Por aqui, o Ibovespa futuro registra uma leve desvalorização, ainda digerindo os anúncios fiscais do governo.

Balanços

De olho na temporada de balanços dos Estados Unidos, investidores acompanham a divulgação dos resultados de empresas conhecidas como General Motors (GMCO34), Coca-Cola (COCA34) e Spotify (S1PO34), que serão publicados antes do início do pregão desta terça-feira.

Já após o fechamento da sessão, é a vez dos gigantes da tecnologia, Alphabet (GOGL34) e Tesla (TSLA34) divulgarem seus resultados. Na Europa, também após o encerramento das negociações, a LVMH (EPA: MC), maior grupo de luxo do mundo, divulga seus resultados.

A General Motors já deu a largada e reportou um lucro líquido de US$ 2,9 bilhões no segundo trimestre de 2024, bem acima do esperado pelos analistas. Após a divulgação, as ações da GM saltaram 5,8% no pré-mercado, o que ajudou aos futuros de NY.

Kamala Harris

O mercado também repercute a conquista total de delegados necessários para indicação de Kamala Harris pelo Partido Democrata. Às 22h48 (horário de Brasília) de ontem, Kamala obteve 2.214 delegados, ultrapassando o total de 1.976 necessários para a nomeação, segundo a contagem da Associated Press.

Corte de gastos

A Secretaria do Tesouro Nacional divulgou ontem o 3º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, em que foi confirmada a tão aguardada oficialização da contenção de R$ 15 bilhões no Orçamento de 2024 - antecipada na última quinta-feira, 18, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

O detalhamento sobre onde serão os cortes será publicado no próximo dia 30, no anexo ao Decreto de Programação Orçamentária e Financeira. Os órgãos terão cinco dias úteis para indicar as programações a serem bloqueadas ou contingenciadas.

Logo após a divulgação do documento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista a agências internacionais, afirmou que “sempre que precisar bloquear [despesas], nós vamos bloquear”. Ele também disse ter a responsabilidade fiscal “nas entranhas” e voltou a criticar as desonerações.

Com as falas do presidente, os juros locais operaram em queda. A taxa de 10 anos recuou 10 pontos-base (bps, na sigla em inglês), a 12,03%, enquanto a NTN-B longa caiu 2 bps, pagando inflação + 6,31%.