Trump já doou para a campanha de Kamala Harris quando ela era procuradora-geral da Califórnia

Muito antes de o ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris se encaminharem para um possível confronto presidencial, em novembro, Trump era um de seus doadores.

O ex-presidente doou US$ 6 mil para a campanha de Harris depois que ela começou a carreira na política estadual como procuradora-geral da Califórnia, assumindo o cargo em janeiro de 2011. A primeira doação de Trump, de US$ 5 mil, veio em setembro de 2011, e ele fez uma contribuição adicional de US$ 1 mil em fevereiro de 2013, de acordo com registros estaduais.

Sua filha, Ivanka, também deu à campanha de Harris US$ 2 mil em 2014, de acordo com registros relatados pela primeira vez pelo Sacramento Bee.

1 /14 Nascida em 20 de outubro de 1964, em Oakland, Califórnia, Kamala é filha de imigrantes. (US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

2 /14 Sua mãe, Shyamala Gopalan, é uma pesquisadora indiana. Seu pai, um economista jamaicano. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

3 /14 Formou-se em Ciências Políticas e Economia pela Universidade Howard, uma das mais prestigiadas universidades historicamente negras dos EUA. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

4 /14 Depois obteve seu diploma de Direito pela Universidade da Califórnia, Hastings. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

5 /14 Sua carreira começou em 1990, quando se tornou promotora no condado de Alameda, na Califórnia. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

6 /14 Em 2003, ela foi eleita procuradora-distrital de São Francisco. (Kamala Harris, vice-presidente dos EUA, durante evento em junho de 2021)

7 /14 Poucos anos mais tarde, em 2010, foi eleita procuradora-geral da Califórnia. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

8 /14 A carreira política despontou a partir de 2017, como estrela em ascensão do Partido Democrata após ser eleita senadora na Califórnia. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

9 /14 Quase imediatamente, ela fez seu nome em Washington com seu estilo incisivo em audiências no Senado. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

10 /14 Com boa performance em debates, inclusive contra o próprio Biden, Harris ganhou destaque entre progressistas. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

11 /14 Quando Biden foi escolhido, ele iniciou o processo de seleção de um companheiro de chapa, com um foco explícito em escolher uma mulher, preferencialmente negra, para refletir a diversidade do partido e do país. (A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, realiza uma reunião com legisladoras estaduais latinas para discutir o fortalecimento e a proteção dos direitos reprodutivos em seus estados em Washington em 2022)

12 /14 Harris estava entre os principais nomes considerados, junto com outras figuras de destaque do partido, como Elizabeth Warren e Stacey Abrams. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

13 /14 Enfim, em agosto de 2020, Biden a escolheu como sua companheira de chapa, numa decisão histórica e simbólica. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

14/14 Sobre o convite, Harris afirmou que estava "incrivelmente honrada e pronta para trabalhar". (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

Um porta-voz de Trump, Steven Cheung, alegou que, na época em que foram dadas as doações, "o presidente Trump era um empresário global e sabia jogar o jogo e ganhar o jogo com políticos corruptos como Kamala Harris. Agora ele vai terminar o trabalho de expulsar todos esses políticos tortos do cargo".

As doações de Trump também ocorreram em um momento em que ele enfrentava uma ação coletiva sobre se a Universidade Trump havia enganado alunos. O gabinete de Harris nunca tomou medidas contra a entidade. Funcionários que trabalham para Harris disseram na época que as doações não tinham nada a ver com essa falta de ação.

Harris, cujos valores foram moldados tanto pela dureza contra o crime na Califórnia nos anos 1990 quanto pela política progressista da Bay Area, tem sido um atrativo para os doadores democratas. Ela arrecadou mais de US$ 50 milhões em menos de 24 horas, depois de entrar na corrida presidencial de 2024 no domingo, disse sua campanha, enquanto os democratas recebiam sua candidatura com um dos maiores jorros de dinheiro de todos os tempos.