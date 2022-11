Ibovespa hoje: Bolsa sobe puxada por Vale com China e dados dos EUA no radar

O Ibovespa avança nesta sexta-feira, 4, com sinais de queda de restrições à covid-19 na China. A Vale, que tem o país asiático como maior comprador de minério de ferro, dispara mais de 6% nesta manhã, seguindo a valorização de cerca de 5% do minério de ferro nesta madrugada, e puxa a alta do principal índice da B3.

Ibovespa: + 1,21%, 118.314 pontos

+ 1,21%, 118.314 pontos Vale (VALE3): + 6,87%

Investidores também repercutem dados do mercado de trabalho americano divulgados nesta manhã. Os números saíram mistos. A taxa de desemprego subiu mais que o esperado, de 3,5% para 3,7%, mas o payroll revelou a criação de mais vagas que projetado por economistas, com alta 261.000 empregos urbanos em outubro. O consenso era de criação de 200.000 vagas. Já a variação do salário médio dos Estados Unidos saiu em linha com as expectativas, com desaceleração de 5% para 4,7% na comparação anual.

Os dados mistos provocaram forte volatiliade dos principais indicadores do mercado americano. Mas a percepção do "copo meio cheio" se sobrepôs, com bolsas deNova York firmando altas de mais de 1%. Também ganharam força as apostas de uma alta de juros mais branda na próxima reunião do Federal Reserve (Fed).