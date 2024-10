Ibovespa abre em queda com mercado avaliando payroll acima do esperado

O Ibovespa abre a sessão desta sexta-feira, 4, em queda de 0,37% aos 131.187 pontos. Hoje, todas as atenções dos mercados globais se voltam para os dados de emprego dos Estados Unidos.

IBOV: -0,37% aos 131.187 pontos

Segundo o Departamento do Trabalho, o payroll, relatório de emprego do setor privado não-agrícola, mostrou que, em setembro, os EUA criaram 254 mil vagas, muito acima do consenso do mercado de 140 mil. O número também mostra uma aceleração ante agosto, quando foram criadas 159 mil vagas (número revisado de 142 mil).

Em julho, a criação de emprego também foi revisada para cima, de 89 mil para 144 mil.

Já o salário médio por hora subiu 0,4%, ante consenso de +0,3%. No entanto, em agosto, o avanço foi maior, de 0,5%. Na base anual, o crescimento foi de 4%, ante a projeção de 3,8%.

O dado é o mais importante para medir a temperatura do mercado de trabalho nos Estados Unidos e recalibrou significativamente as apostas para a próxima decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).

Há uma semana, a plataforma FedWatch, do CME Group, apontava que 56,2% do mercado apostavam em um corte de 0,50 pontos percentuais (p.p.). Hoje pela manhã, esse número era de 28,5%. Após o payroll, as apostas caíram param 10,6%.

Segundo Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, o número tão acima do esperado afasta os receios sobre uma possível recessão nos EUA.

“Olhando para frente, eu imagino que o payroll não está dando esses sinais de enfraquecimento, ou seja, de que a economia americana esteja desacelerando muito, algo que deve fazer com que muita gente que estava negativa com os Estados Unidos, duvidando da força econômica, repense o que eles estavam projetando”, pontua.

Somado a ele, outros dois dados de emprego também colaboraram para a visão sobre um mercado de trabalho mais aquecido: o relatório Jolts e ADP, também divulgados nesta semana.

O Jolts apontou para uma abertura de 8,04 milhões de vagas de trabalho nos setores não-agrícolas em agosto. O número veio melhor do que o esperado pelo mercado, que projetava a abertura de 7,67 milhões pelo consenso LSEG. Em julho, os novos postos de trabalho somaram 7,711 milhões (valor revisado para cima de 7,673 milhões).

Já o ADP mostrou a criação de 143 mil vagas de empregos no setor privado nos Estados Unidos em setembro. O esperado pelo mercado era de 125 mil vagas. Sendo assim, além de mostrar uma aceleração ante agosto, quando foram criados 103 mil novos postos (dado revisado), o número também veio acima do previsto.

Dólar hoje

O dólar comercial fechou em alta de 0,54%, sendo negociado a R$ 5,478. Na última sessão, a moeda havia subido 0,13% a R$ 5,443.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, que reflete o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o aftermarket, entre 17h25 e 17h45. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 16h55.